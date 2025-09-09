Режисер "Кварталу 95" Кірющенко заробляє мільйони на електриці під крилом ОПЗЖ, - Bihus.Info. ВIДЕО
Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко виводить мільйони гривень зі своєї новенької фірми "Ел-Енерго" у співпраці з компаніями нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
"Поки кіно Олексія Кірющенка "запускає щеплення" від "руского міра", сам Кірющенко з цим "рускім міром" заробляє мільйони. Вже півтора роки режисер "Кварталу 95" знайшов собі нове амплуа – виводить мільйони гривень зі своєї новенької фірми "Ел-Енерго". І робить він це разом із компаніями з орбіти ОПЗЖ-ста Бойка", - зазначають журналісти.
Одні в окопах без належного оснащення, інші мільйони виводять.
Україна не Росія.
То у них там корупція, мародерство, насилля.
А у нас тут виключно світлі постаті, що стоять на сторожі демократичних цінностей та національної гідності.