Окупанти не розминулися на ґрунтовці та потрапили в ДТП: "Я, бл#дь, ехал, е#аный насос". ВIДЕО

На Донеччині російські військові на мотоциклах не змогли розминутися на вузькій ґрунтовій дорозі, що призвело до ДТП. Один із мотоциклів злетів у кювет, після чого між окупантами почалася гучна перепалка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту активно поширюється в соцмережах. "Ты что не видешь куда едешь, е#аный в рот? Куда ты на#уй свернул? Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?" - кричить один із російських військових, з’ясовуючи, хто мав пріоритет на дорозі.

Увага! Ненормативна лексика!

