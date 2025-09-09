УКР
963 6

Окупанти не розминулися на ґрунтовці та потрапили в ДТП: "Я, бл#дь, ехал, е#аный насос". ВIДЕО

На Донеччині російські військові на мотоциклах не змогли розминутися на вузькій ґрунтовій дорозі, що призвело до ДТП. Один із мотоциклів злетів у кювет, після чого між окупантами почалася гучна перепалка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту активно поширюється в соцмережах.  "Ты что не видешь куда едешь, е#аный в рот? Куда ты на#уй свернул? Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?" - кричить один із російських військових, з’ясовуючи, хто мав пріоритет на дорозі.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Український дрон знищив окупанта з каністрою бензину - залишився лише попіл. ВIДЕО

На будь який мові це було би ненормативною лексикою. Але на язьіке це якраз цілком нормально. Навіть лагідно та інтелігентно. Водій певно якийсь професор. Або навіть академік.
10.09.2025 00:23 Відповісти
не обов'язково професор. Може звичайний філолог з Підєрбурга.
10.09.2025 01:31 Відповісти
Ніхто не здох, фігня.
10.09.2025 00:25 Відповісти
Они доехали потом, и очень даже хохлов настреляли. Хохлы сдохли гарно, так что цель выполнена.
10.09.2025 01:34 Відповісти
Кацапські підори.
10.09.2025 01:02 Відповісти
якась фігня, а не ДТП - жодного дохлого кацапа!
