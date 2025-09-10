Оккупанты не разминулись на грунтовой дороге и попали в ДТП: "Я, бл#дь, ехал, еб#ный насос". ВИДЕО

В Донецкой области российские военные на мотоциклах не смогли разминуться на узкой грунтовой дороге, что привело к ДТП. Один из мотоциклов слетел в кювет, после чего между оккупантами началась громкая перепалка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента активно распространяется в соцсетях. "Ты что не видишь куда едешь, е#аный в рот? Куда ты на#уй свернул? Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?" - кричит один из российских военных, выясняя, кто имел приоритет на дороге.

