Оккупанты не разминулись на грунтовой дороге и попали в ДТП: "Я, бл#дь, ехал, еб#ный насос". ВИДЕО
В Донецкой области российские военные на мотоциклах не смогли разминуться на узкой грунтовой дороге, что привело к ДТП. Один из мотоциклов слетел в кювет, после чего между оккупантами началась громкая перепалка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента активно распространяется в соцсетях. "Ты что не видишь куда едешь, е#аный в рот? Куда ты на#уй свернул? Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?" - кричит один из российских военных, выясняя, кто имел приоритет на дороге.
Топ комментарии
+8 Urs
показать весь комментарий10.09.2025 01:31 Ответить Ссылка
+5 Volodymyr Kobylianskyi #574325
показать весь комментарий10.09.2025 01:35 Ответить Ссылка
+5 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий10.09.2025 03:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Та, по каторай едет ТАНК!
- А в случае с матацыклистами?
- У кого морда шире, и кулаки пабольше..."