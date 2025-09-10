РУС
3 946 18

Оккупанты не разминулись на грунтовой дороге и попали в ДТП: "Я, бл#дь, ехал, еб#ный насос". ВИДЕО

В Донецкой области российские военные на мотоциклах не смогли разминуться на узкой грунтовой дороге, что привело к ДТП. Один из мотоциклов слетел в кювет, после чего между оккупантами началась громкая перепалка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента активно распространяется в соцсетях. "Ты что не видишь куда едешь, е#аный в рот? Куда ты на#уй свернул? Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?" - кричит один из российских военных, выясняя, кто имел приоритет на дороге.

авария (1288) армия РФ (20488) ДТП (7738) Донецкая область (10729)
+8
не обов'язково професор. Може звичайний філолог з Підєрбурга.
10.09.2025 01:31
+5
якась фігня, а не ДТП - жодного дохлого кацапа!
10.09.2025 01:35
+5
Навряд. Звичайний філолог не зможе без підготовки побудувати фразу "Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?". Це точно професор філології чи академик РАЕН.
10.09.2025 03:04
На будь який мові це було би ненормативною лексикою. Але на язьіке це якраз цілком нормально. Навіть лагідно та інтелігентно. Водій певно якийсь професор. Або навіть академік.
10.09.2025 00:23
не обов'язково професор. Може звичайний філолог з Підєрбурга.
10.09.2025 01:31
Навряд. Звичайний філолог не зможе без підготовки побудувати фразу "Я, бл#дь, ехал, е#аный насос?". Це точно професор філології чи академик РАЕН.
10.09.2025 03:04
може у нього дипломна була по цим насосам. Я не дуже розбираюсь у російській філології.
10.09.2025 03:34
А я дуже гарно розбираюся. Витрачаю десятки тисяч годин. І таких професорів та академіків бачив сотні на рен-тв. А ще більше читав статей на Лурке, та в інших надійних джерелах.
10.09.2025 03:45
дуже вредна робота. За токсичність хоч на пенсію раніше можно піти?
10.09.2025 04:35
Можна. Але пенсія мені протипоказана. Сопьюся нафіг за п'ять років.
10.09.2025 04:46
Безвихідь. Прийдеться помирати на роботі.
10.09.2025 06:07
Од неробства? Чи від неможливості вихлюпнуть негативні емоції?
10.09.2025 09:14
До досконалости ще далеко. Я помітив трійко дивних слів, незрозумілих без словника: я, вот, єхал.
10.09.2025 08:42
Ніхто не здох, фігня.
10.09.2025 00:25
Кацапські підори.
10.09.2025 01:02
якась фігня, а не ДТП - жодного дохлого кацапа!
10.09.2025 01:35
"- Как в Рассии апределяется главная дарога?
- Та, по каторай едет ТАНК!
- А в случае с матацыклистами?
- У кого морда шире, и кулаки пабольше..."
10.09.2025 09:16
Ощущается стиль Пушкина, Достоевского.
10.09.2025 10:31
 
 