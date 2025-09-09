Украинский дрон уничтожил оккупанта с канистрой бензина - остался только пепел. ВИДЕО

Российский военный был ликвидирован ударом украинского беспилотника. Оккупант находился возле посадки на одном из направлений и нес в сумке горючее для заправки вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные отследили его местонахождение и уничтожили с помощью дрона-камикадзе. Вследствие удара оккупант был мгновенно ликвидирован. Видео уничтожения захватчика бойцы ВСУ опубликовали в соцсетях. От оккупанта остался только пепел.

