Украинский дрон уничтожил оккупанта с канистрой бензина - остался только пепел. ВИДЕО

Российский военный был ликвидирован ударом украинского беспилотника. Оккупант находился возле посадки на одном из направлений и нес в сумке горючее для заправки вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные отследили его местонахождение и уничтожили с помощью дрона-камикадзе. Вследствие удара оккупант был мгновенно ликвидирован. Видео уничтожения захватчика бойцы ВСУ опубликовали в соцсетях. От оккупанта остался только пепел.

Также смотрите: Дроны 66-й бригады попадают даже между ног оккупанта: уничтожение военных РФ на Лиманском направлении. ВИДЕО

+2
Несе спирт у бліндаж
09.09.2025 22:02 Ответить
+2
Прикурив, полудурок? А напуя йому бензин, дефіцит, чи що?
09.09.2025 22:04 Ответить
+2
На рашці з бензином напряги а він тут шутки шуткує
09.09.2025 22:05 Ответить
Несе спирт у бліндаж
09.09.2025 22:02 Ответить
Ага. З сушки злив.
09.09.2025 22:05 Ответить
Який "спирт"? Соляра горіла, скоріш всього... У спирту голубувате полум"я...
09.09.2025 22:06 Ответить
То нема спирту? Знищили шляхом виливання/випивання?
09.09.2025 22:09 Ответить
Не знаю - я там не був...
09.09.2025 22:10 Ответить
Прикурив, полудурок? А напуя йому бензин, дефіцит, чи що?
09.09.2025 22:04 Ответить
Антидронова накидка не знадобилася - розвернулася тільки після вибуху...
09.09.2025 22:04 Ответить
На рашці з бензином напряги а він тут шутки шуткує
09.09.2025 22:05 Ответить
На кацапії біЛЬзіна нехватАТ, а він розбрасуєЦЦА ним
09.09.2025 22:09 Ответить
09.09.2025 22:12 Ответить
Файно голова в один бік памперс в другий .
09.09.2025 22:33 Ответить
подача well done для лисичок.
09.09.2025 22:46 Ответить
 
 