Украинский дрон уничтожил оккупанта с канистрой бензина - остался только пепел. ВИДЕО
Российский военный был ликвидирован ударом украинского беспилотника. Оккупант находился возле посадки на одном из направлений и нес в сумке горючее для заправки вражеской техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные отследили его местонахождение и уничтожили с помощью дрона-камикадзе. Вследствие удара оккупант был мгновенно ликвидирован. Видео уничтожения захватчика бойцы ВСУ опубликовали в соцсетях. От оккупанта остался только пепел.
