933 8

Дроны 66-й бригады попадают даже между ног оккупанта: уничтожение военных РФ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которые выполняют боевые задачи на Лиманском направлении, продолжают уничтожать личный состав российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на то, что командование РФ регулярно забрасывает на направление свежие роты с более 90% личного состава, результат на видео - останки по полю.

Один дрон попал оккупанту между ног, другие догнали беглецов на открытой местности и в кустарниках, а финальный кадр - уничтожение бойца, который пытался спрятаться в траве.

Также смотрите: Украинские дроны-камикадзе устроили "игру в прятки" для оккупантов: семь военных РФ ликвидированы. ВИДЕО

армия РФ (20473) уничтожение (7871) дроны (4578) Харьковская область (1558) Лозовский район (16) Лиман (1)
Врьош,свінасабака,не наїбьош...
09.09.2025 19:47 Ответить
намагався сховатися в траві самопоховався в травi
09.09.2025 19:49 Ответить
русофобія, авжеж
09.09.2025 19:50 Ответить
Чому з орків злітають банні халати та розмотані чалми після вибуху? Мабуть, шайтан поплутав.
09.09.2025 19:56 Ответить
От дурне. Чого тікати? Тільки вмреш стомленим.
09.09.2025 20:01 Ответить
А якже тепер орк, на Берлін, до меркель???
Жодної надії для орка, ось так, захисники України, убезпечили фрау меркель, від московіта-ґвалтівника з московії!!
Смерть московіту-убивці!!
Слава Україні!
09.09.2025 20:09 Ответить
"Порозчахували" придурків... Кого - знизу, догори... А кого - зверху, донизу...
09.09.2025 20:32 Ответить
 
 