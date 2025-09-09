Дроны 66-й бригады попадают даже между ног оккупанта: уничтожение военных РФ на Лиманском направлении. ВИДЕО
Военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которые выполняют боевые задачи на Лиманском направлении, продолжают уничтожать личный состав российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на то, что командование РФ регулярно забрасывает на направление свежие роты с более 90% личного состава, результат на видео - останки по полю.
Один дрон попал оккупанту между ног, другие догнали беглецов на открытой местности и в кустарниках, а финальный кадр - уничтожение бойца, который пытался спрятаться в траве.
намагався сховатися в травісамопоховався в травi
Жодної надії для орка, ось так, захисники України, убезпечили фрау меркель, від московіта-ґвалтівника з московії!!
Смерть московіту-убивці!!
Слава Україні!