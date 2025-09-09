УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11324 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 159 9

Дрони 66-ї бригади влучають навіть між ніг окупанта: знищення військових РФ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, які виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, продовжують знищувати особовий склад російської армії. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри те, що командування РФ регулярно закидає на напрямок свіжі роти з понад 90% особового складу, результат на відео - рештки по полю.

Один дрон поцілив окупанту між ніг, інші наздогнали втікачів на відкритій місцевості та в чагарниках, а фінальний кадр - знищення бійця, що намагався сховатися в траві. 

Також дивіться: Українські дрони-камікадзе влаштували "гру в хованки" для окупантів: сім військових РФ ліквідовано. ВIДЕО

армія рф (18625) знищення (8187) дрони (5458) Харківська область (1577) Лозівський район (19) Лиман (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Врьош,свінасабака,не наїбьош...
показати весь коментар
09.09.2025 19:47 Відповісти
намагався сховатися в траві самопоховався в травi
показати весь коментар
09.09.2025 19:49 Відповісти
русофобія, авжеж
показати весь коментар
09.09.2025 19:50 Відповісти
Чому з орків злітають банні халати та розмотані чалми після вибуху? Мабуть, шайтан поплутав.
показати весь коментар
09.09.2025 19:56 Відповісти
От дурне. Чого тікати? Тільки вмреш стомленим.
показати весь коментар
09.09.2025 20:01 Відповісти
А якже тепер орк, на Берлін, до меркель???
Жодної надії для орка, ось так, захисники України, убезпечили фрау меркель, від московіта-ґвалтівника з московії!!
Смерть московіту-убивці!!
Слава Україні!
показати весь коментар
09.09.2025 20:09 Відповісти
"Порозчахували" придурків... Кого - знизу, догори... А кого - зверху, донизу...
показати весь коментар
09.09.2025 20:32 Відповісти
Лєті лєті птічка. Міняй на ладу яічка
показати весь коментар
09.09.2025 21:04 Відповісти
 
 