Дрони 66-ї бригади влучають навіть між ніг окупанта: знищення військових РФ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, які виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, продовжують знищувати особовий склад російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри те, що командування РФ регулярно закидає на напрямок свіжі роти з понад 90% особового складу, результат на відео - рештки по полю.

Один дрон поцілив окупанту між ніг, інші наздогнали втікачів на відкритій місцевості та в чагарниках, а фінальний кадр - знищення бійця, що намагався сховатися в траві.

