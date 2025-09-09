УКР
Українські дрони-камікадзе влаштували "гру в хованки" для окупантів: сім військових РФ ліквідовано. ВIДЕО

Дронарі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, що входить до складу Третього армійського корпусу, продовжують методично знищувати російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влаштували справжнє полювання на окупантів. На кадрах, оприлюднених бригадою, видно, як російські військовослужбовці хаотично бігають по полю та чагарниках, намагаючись уникнути зустрічі з дронами-камікадзе 60 ОМБр.

Внаслідок роботи українських операторів було ліквідовано щонайменше сім окупантів. "Зеленки стає дедалі менше - і ховатися русні щораз складніше. А ви ж знаєте правило: хто не встиг сховатися - додому повертається вже тільки в чорному пакеті", - йдеться в описі до відео. "Гра у хованки продовжується", - додають автори. 

армія рф (18625) знищення (8187) дрони (5458) 60 ОМБр (53)
"хто не спрятался я не виноват "
09.09.2025 18:05 Відповісти
Кидайте в мене каміння,але мені 200 не подобаються...Мені до смаку 300+,щоб ця мерзота конала повільно і без варіантів...
09.09.2025 18:08 Відповісти
 
 