Знищення сучасної російської крилатої ракети "Іскандер-К" із зенітної установки ЗУ-23-2 розробленої у минулому столітті. ВIДЕО

Бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького поцілили у російську крилату "Іскандер-К" із зенітної установки ЗУ-23-2, розробленої у середині минулого століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці бригади у соцмережах.

"Збити крилату ракету із ЗУшки, яка старша за твого батька, - це велике везіння, помножене на велику майстерність. Під час крайньої повітряної атаки ворога на столицю бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади це вдалося", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше показала крилату ракету "Довгий Нептун", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

крилаті ракети (1094) ППО (3529) знищення (8187) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (72)
Топ коментарі
+9
Зірки зійшлися: відстань, курс ракети, вправність бійця !
показати весь коментар
09.09.2025 09:30 Відповісти
+6
Повезло - кому повезе - тому і півень знесе
показати весь коментар
09.09.2025 09:28 Відповісти
+4
Снайпер.
показати весь коментар
09.09.2025 09:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снайпер.
показати весь коментар
09.09.2025 09:27 Відповісти
з першого і лише одного пострілу !

але чому ж не можна поставити автоматичну систему наведення на загалом гарний надійний автомат ЗУ-23-2?

.
показати весь коментар
09.09.2025 10:18 Відповісти
Повезло - кому повезе - тому і півень знесе
показати весь коментар
09.09.2025 09:28 Відповісти
звичайно це круто, але це майже випадковість..., ******* війна - це побачив об'єкт, знаєш, що треба збити, раз, воно само навелось, наздогнало та влучило..., а майстерність відходить на другий план після бажання...
показати весь коментар
09.09.2025 09:29 Відповісти
******* війна - це ШІ в повітрі, а в ворожому окопі - чи зек, чи голодний кореєць, чи невдаха-іпотечник.
показати весь коментар
09.09.2025 09:33 Відповісти
"в ворожому окопі - чи зек, чи голодний кореєць, чи невдаха-іпотечник"

Які, тим не менше, кожного дня відбирають все нові території. Не набридло ще про "зеків, чмобіків і голодних корейців"? Невже ти, і тобі подібні не розумієте, що такою маячнею ви принижуєте ЗСУ? Бо з ваших висерів виходить, що ЗСУ ще гірші, якщо нікчемна армія, "чмобіків і алкашів" захоплює українську землю.
показати весь коментар
09.09.2025 10:06 Відповісти
Нажаль там безлім по кількості. І паперу багато гроші друкувати. І пропаганда відпрацьована ще з радянщини. При цих об"єктивних перевагах, якщо би там була дійсно професіна армія, вони б перемогли ще 3 роки тому.
показати весь коментар
09.09.2025 10:17 Відповісти
Маячня і тупа пропаганда. Слухай не тєлємарахвон, а військових, які дійсно там були і не бояться казати правду. В мене такі є.
показати весь коментар
09.09.2025 10:23 Відповісти
орки "просачіваються" за термінологією про-сирського

немає контролю над лінією фронту!
немає самої лінії фронту !

тому що в ЗСУ катастрофічна нестача піхоти !

.
показати весь коментар
09.09.2025 10:22 Відповісти
Отож. А ти ще й збільшуєш цю нестачу, заховавшись від тцк.
показати весь коментар
09.09.2025 10:26 Відповісти
Зірки зійшлися: відстань, курс ракети, вправність бійця !
показати весь коментар
09.09.2025 09:30 Відповісти
Я б сказав, що Вищі Сили допомогли! А зорі нехай і далі блимають на небі. Слава Богу! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.09.2025 09:39 Відповісти
Це, як при знищенні крейсера"мацква" - погода, хвиля, курс і "Нептун" !
показати весь коментар
09.09.2025 09:55 Відповісти
ЗУ-23-2 розрахована на дозвукові цілі, якою й є той крилата ракета калібр

.
показати весь коментар
09.09.2025 10:24 Відповісти
Майстерність Захисників України, зупинила московську ракету, і заставила зеленського виводити гроші з міндічем за кордон?!?!?
показати весь коментар
09.09.2025 09:30 Відповісти
Потужне ППО. Тепер зрозуміло чому крилаті ракети цапов літають по Києву як у себе вдома.
показати весь коментар
09.09.2025 09:38 Відповісти
Це питання до західних партнерів.
показати весь коментар
09.09.2025 09:47 Відповісти
Асфальтом збити ракету неможливо. До чого тут західні партнери? Наслідки перегляду "Сватів" чи 95 кварталу?
показати весь коментар
09.09.2025 09:52 Відповісти
А до зелених в Україні виробляли ППО? Яке, де і коли, якщо не секрет?
показати весь коментар
09.09.2025 10:08 Відповісти
Звичайно до партнерiв, теперiшня влада тут нiдочого!
показати весь коментар
09.09.2025 09:53 Відповісти
В України немає можливостей виробляти ******* ППО. Розумію що ракет Петріот багато не наробиш. Але невже в усьому НАТО немає нічого крім Петріот?
показати весь коментар
09.09.2025 10:04 Відповісти
іскандер-к завжди була складна для перехоплення. Просто раніше їх не було так багато по Києву, зазвичай летіли х-101/х-555 . А зараз і балістики стало по Києву більше на порядок, і іскандер-к, і самі ракети рашисти постійно вдосконалюють (теплові пастки, реб тощо). Навряд Захід здатен нам чимось допомогти, хіба що кількісно
показати весь коментар
09.09.2025 10:00 Відповісти
Если набили руку на Шахедах то могли сбить и такую крупную цель.
показати весь коментар
09.09.2025 09:41 Відповісти
немає чому радіти, це катастрофа бо ці ЗУ мабудь залишки ППО що у нас лишилось, наш Потужний президент за майже 4 роки війни довів оборону держави до такого стану і удар по будівлі Кабміну то просто підтвердження цього. Будуються дорого, Київ вже не знає куди вмістити новенькі елітні позашляховики і Тесли, а на якісь розробки вітчизняного ППО кошти відсутні
показати весь коментар
09.09.2025 09:47 Відповісти
Пздц. ЗУ-23-2 !!!!!!, Зеля, де ******* ППО?
показати весь коментар
09.09.2025 09:48 Відповісти
Там, де були і ДО нього.
показати весь коментар
09.09.2025 10:09 Відповісти
Усё, Ишкандеру уже не смешно...
показати весь коментар
09.09.2025 09:48 Відповісти
Мiльон дерев.
Мiльйон ЗУ-23/2.
Потужно.
показати весь коментар
09.09.2025 09:51 Відповісти
 
 