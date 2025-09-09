Знищення сучасної російської крилатої ракети "Іскандер-К" із зенітної установки ЗУ-23-2 розробленої у минулому столітті. ВIДЕО

Бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького поцілили у російську крилату "Іскандер-К" із зенітної установки ЗУ-23-2, розробленої у середині минулого століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці бригади у соцмережах.

"Збити крилату ракету із ЗУшки, яка старша за твого батька, - це велике везіння, помножене на велику майстерність. Під час крайньої повітряної атаки ворога на столицю бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади це вдалося", - йдеться у коментарі до публікації.

