Уничтожение современной российской крылатой ракеты "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2, разработанной в прошлом веке. ВИДЕО

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого попали в российскую крылатую "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2 разработанной в середине прошлого века.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице бригады в соцсетях.

"Сбить крылатую ракету с ЗУшки, которая старше твоего отца - это большое везение, умноженное на большое мастерство. Во время крайней воздушной атаки врага на столицу бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады это удалось", - говорится в комментарии к публикации.

