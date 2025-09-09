7 609 42
Уничтожение современной российской крылатой ракеты "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2, разработанной в прошлом веке. ВИДЕО
Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого попали в российскую крылатую "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2 разработанной в середине прошлого века.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице бригады в соцсетях.
"Сбить крылатую ракету с ЗУшки, которая старше твоего отца - это большое везение, умноженное на большое мастерство. Во время крайней воздушной атаки врага на столицу бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады это удалось", - говорится в комментарии к публикации.
але чому ж не можна поставити автоматичну систему наведення на загалом гарний надійний автомат ЗУ-23-2?
тільки із ЗЄлєчкою чистенькі стоїмо:
"БайденТрамп де наші Петріоти ?"
Які, тим не менше, кожного дня відбирають все нові території. Не набридло ще про "зеків, чмобіків і голодних корейців"? Невже ти, і тобі подібні не розумієте, що такою маячнею ви принижуєте ЗСУ? Бо з ваших висерів виходить, що ЗСУ ще гірші, якщо нікчемна армія, "чмобіків і алкашів" захоплює українську землю.
немає контролю над лінією фронту!
немає самої лінії фронту !
тому що в ЗСУ катастрофічна нестача піхоти !
Проста причина - не можуть вибрать правильний "винос стволів"... Тобто, вони не можуть, правильно, вичислить ту уявну точку, де саме повинні зустріться качка (або інша пташка), з снопом шроту... Це набувається з досвідом...
ЗУшка саме для збиття таких цілей.
Чи ви гадали для збиття кукурузніків її створили?
Коростильов просив 20 млн. дол. на розробку українського ЗРК середньої дальності ще за два роки до війни
ЗЄлєнський НЕ дав ні копійки !!!!
ЗРК Кільчень, по класу, як Петріот, тільки зона ураження 280 км. Усі види цілей, включаючи балістичні. Розробка закрита по рішенню зеленського і його шобли у 2019 році. Випробування повинні були пройти у кінці 2020 року.
гарно виходить
Мiльйон ЗУ-23/2.
Потужно.