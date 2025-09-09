РУС
7 609 42

Уничтожение современной российской крылатой ракеты "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2, разработанной в прошлом веке. ВИДЕО

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого попали в российскую крылатую "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2 разработанной в середине прошлого века.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице бригады в соцсетях.

"Сбить крылатую ракету с ЗУшки, которая старше твоего отца - это большое везение, умноженное на большое мастерство. Во время крайней воздушной атаки врага на столицу бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады это удалось", - говорится в комментарии к публикации.

+14
Зірки зійшлися: відстань, курс ракети, вправність бійця !
09.09.2025 09:30 Ответить
+11
Снайпер.
09.09.2025 09:27 Ответить
+10
Повезло - кому повезе - тому і півень знесе
09.09.2025 09:28 Ответить
Снайпер.
09.09.2025 09:27 Ответить
з першого і лише одного пострілу !

але чому ж не можна поставити автоматичну систему наведення на загалом гарний надійний автомат ЗУ-23-2?

.
09.09.2025 10:18 Ответить
Та раз плюнути. Просто взяти і зробити. ...
09.09.2025 10:33 Ответить
вже весь світ заплював такі автомати системами наведення

тільки із ЗЄлєчкою чистенькі стоїмо:

"Байден Трамп де наші Петріоти ?"

.
09.09.2025 10:42 Ответить
При скорострільності 2000 пострілів на хвилину може здаватися що з одного пострілу.
09.09.2025 11:08 Ответить
Повезло - кому повезе - тому і півень знесе
09.09.2025 09:28 Ответить
звичайно це круто, але це майже випадковість..., ******* війна - це побачив об'єкт, знаєш, що треба збити, раз, воно само навелось, наздогнало та влучило..., а майстерність відходить на другий план після бажання...
09.09.2025 09:29 Ответить
******* війна - це ШІ в повітрі, а в ворожому окопі - чи зек, чи голодний кореєць, чи невдаха-іпотечник.
09.09.2025 09:33 Ответить
"в ворожому окопі - чи зек, чи голодний кореєць, чи невдаха-іпотечник"

Які, тим не менше, кожного дня відбирають все нові території. Не набридло ще про "зеків, чмобіків і голодних корейців"? Невже ти, і тобі подібні не розумієте, що такою маячнею ви принижуєте ЗСУ? Бо з ваших висерів виходить, що ЗСУ ще гірші, якщо нікчемна армія, "чмобіків і алкашів" захоплює українську землю.
09.09.2025 10:06 Ответить
Нажаль там безлім по кількості. І паперу багато гроші друкувати. І пропаганда відпрацьована ще з радянщини. При цих об"єктивних перевагах, якщо би там була дійсно професіна армія, вони б перемогли ще 3 роки тому.
09.09.2025 10:17 Ответить
Маячня і тупа пропаганда. Слухай не тєлємарахвон, а військових, які дійсно там були і не бояться казати правду. В мене такі є.
09.09.2025 10:23 Ответить
орки "просачіваються" за термінологією про-сирського

немає контролю над лінією фронту!
немає самої лінії фронту !

тому що в ЗСУ катастрофічна нестача піхоти !

.
09.09.2025 10:22 Ответить
Отож. А ти ще й збільшуєш цю нестачу, заховавшись від тцк.
09.09.2025 10:26 Ответить
👉🏿 кацапам туда !

.
09.09.2025 10:40 Ответить
Ну то піди на фронт і там покажи куди їм.
09.09.2025 10:44 Ответить
Так. Тільки в головах це уживається із "ЖАХАМИ" про ТЦК, і дитячими уявленнями про то, " що воно иам само якось розсоцецця".
09.09.2025 10:36 Ответить
Багато хто з мисливців не здатен бить качку "вліт"... Особливо важко бить чирків - у них "профіль" невеличкий, а швидкість польоту - найвища, серед качок. Саме тому їх, колись, кацапи, називали, на Балтиці, "чортова пошта"...
Проста причина - не можуть вибрать правильний "винос стволів"... Тобто, вони не можуть, правильно, вичислить ту уявну точку, де саме повинні зустріться качка (або інша пташка), з снопом шроту... Це набувається з досвідом...
09.09.2025 10:29 Ответить
Зірки зійшлися: відстань, курс ракети, вправність бійця !
09.09.2025 09:30 Ответить
Я б сказав, що Вищі Сили допомогли! А зорі нехай і далі блимають на небі. Слава Богу! Слава ЗСУ!
09.09.2025 09:39 Ответить
Це, як при знищенні крейсера"мацква" - погода, хвиля, курс і "Нептун" !
09.09.2025 09:55 Ответить
ЗУ-23-2 розрахована на дозвукові цілі, якою й є той крилата ракета калібр

.
09.09.2025 10:24 Ответить
Маячня.
ЗУшка саме для збиття таких цілей.
Чи ви гадали для збиття кукурузніків її створили?
09.09.2025 12:41 Ответить
Майстерність Захисників України, зупинила московську ракету, і заставила зеленського виводити гроші з міндічем за кордон?!?!?
09.09.2025 09:30 Ответить
Потужне ППО. Тепер зрозуміло чому крилаті ракети цапов літають по Києву як у себе вдома.
09.09.2025 09:38 Ответить
Це питання до західних партнерів.
09.09.2025 09:47 Ответить
Асфальтом збити ракету неможливо. До чого тут західні партнери? Наслідки перегляду "Сватів" чи 95 кварталу?
09.09.2025 09:52 Ответить
А до зелених в Україні виробляли ППО? Яке, де і коли, якщо не секрет?
09.09.2025 10:08 Ответить
Луч пана Користильова, були розробки власних ПЗРК при Пороху....

Коростильов просив 20 млн. дол. на розробку українського ЗРК середньої дальності ще за два роки до війни

ЗЄлєнський НЕ дав ні копійки !!!!

.
09.09.2025 10:38 Ответить
Які саме розробки? Чим завершились? Чому не вистачило 5 років?
09.09.2025 10:42 Ответить
Ні, не виробляли, але...
ЗРК Кільчень, по класу, як Петріот, тільки зона ураження 280 км. Усі види цілей, включаючи балістичні. Розробка закрита по рішенню зеленського і його шобли у 2019 році. Випробування повинні були пройти у кінці 2020 року.
09.09.2025 11:14 Ответить
Так вся ж і справа в цьому "але"...
09.09.2025 11:29 Ответить
Звичайно до партнерiв, теперiшня влада тут нiдочого!
09.09.2025 09:53 Ответить
В України немає можливостей виробляти ******* ППО. Розумію що ракет Петріот багато не наробиш. Але невже в усьому НАТО немає нічого крім Петріот?
09.09.2025 10:04 Ответить
іскандер-к завжди була складна для перехоплення. Просто раніше їх не було так багато по Києву, зазвичай летіли х-101/х-555 . А зараз і балістики стало по Києву більше на порядок, і іскандер-к, і самі ракети рашисти постійно вдосконалюють (теплові пастки, реб тощо). Навряд Захід здатен нам чимось допомогти, хіба що кількісно
09.09.2025 10:00 Ответить
Если набили руку на Шахедах то могли сбить и такую крупную цель.
09.09.2025 09:41 Ответить
немає чому радіти, це катастрофа бо ці ЗУ мабудь залишки ППО що у нас лишилось, наш Потужний президент за майже 4 роки війни довів оборону держави до такого стану і удар по будівлі Кабміну то просто підтвердження цього. Будуються дорого, Київ вже не знає куди вмістити новенькі елітні позашляховики і Тесли, а на якісь розробки вітчизняного ППО кошти відсутні
09.09.2025 09:47 Ответить
Пздц. ЗУ-23-2 !!!!!!, Зеля, де ******* ППО?
09.09.2025 09:48 Ответить
Там, де були і ДО нього.
09.09.2025 10:09 Ответить
поляки роблять автоматичні системи на базі ЗУ-23-2.

гарно виходить

.
09.09.2025 10:35 Ответить
Звідкіля інформація, що "гарно"? Де вони застосовуються?
09.09.2025 10:46 Ответить
Усё, Ишкандеру уже не смешно...
09.09.2025 09:48 Ответить
Мiльон дерев.
Мiльйон ЗУ-23/2.
Потужно.
09.09.2025 09:51 Ответить
 
 