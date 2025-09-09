РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9914 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 504 3

Украинские дроны-камикадзе устроили "игру в прятки" для оккупантов: семь военных РФ ликвидированы. ВИДЕО

Дронари 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, входящей в состав Третьего армейского корпуса, продолжают методично уничтожать российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники устроили настоящую охоту на оккупантов. На кадрах, обнародованных бригадой, видно, как российские военнослужащие хаотично бегают по полю и кустарникам, пытаясь избежать встречи с дронами-камикадзе 60-й ОМБр.

Вследствие работы украинских операторов было ликвидировано по меньшей мере семь оккупантов. "Зеленки становится все меньше - и прятаться русне все сложнее. А вы же знаете правило: кто не успел спрятаться - домой возвращается уже только в черном пакете", - говорится в описании к видео. "Игра в прятки продолжается", - добавляют авторы.

Также смотрите: Уничтожение современной российской крылатой ракеты "Искандер-К" из зенитной установки ЗУ-23-2 разработанной в прошлом веке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20473) уничтожение (7871) дроны (4578) 60 ОМБр (53)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"хто не спрятался я не виноват "
показать весь комментарий
09.09.2025 18:05 Ответить
Кидайте в мене каміння,але мені 200 не подобаються...Мені до смаку 300+,щоб ця мерзота конала повільно і без варіантів...
показать весь комментарий
09.09.2025 18:08 Ответить
Честь Інгульцям!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:41 Ответить
 
 