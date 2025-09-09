Украинские дроны-камикадзе устроили "игру в прятки" для оккупантов: семь военных РФ ликвидированы. ВИДЕО

Дронари 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, входящей в состав Третьего армейского корпуса, продолжают методично уничтожать российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники устроили настоящую охоту на оккупантов. На кадрах, обнародованных бригадой, видно, как российские военнослужащие хаотично бегают по полю и кустарникам, пытаясь избежать встречи с дронами-камикадзе 60-й ОМБр.

Вследствие работы украинских операторов было ликвидировано по меньшей мере семь оккупантов. "Зеленки становится все меньше - и прятаться русне все сложнее. А вы же знаете правило: кто не успел спрятаться - домой возвращается уже только в черном пакете", - говорится в описании к видео. "Игра в прятки продолжается", - добавляют авторы.

