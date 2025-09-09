Український дрон знищив окупанта з каністрою бензину - залишився лише попіл. ВIДЕО

Російський військовий був ліквідований ударом українського безпілотника. Окупант перебував біля посадки на одному з напрямків і ніс у сумці пальне для заправки ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові відстежили його місцеперебування та знищили за допомогою дрона-камікадзе. Внаслідок удару окупант був миттєво ліквідований. Відео знищення загарбника бійці ЗСУ опублікували в соцмережах. Від окупанта залишився лише попіл.

Також дивіться: Дрони 66-ї бригади влучають навіть між ніг окупанта: знищення військових РФ на Лиманському напрямку. ВIДЕО