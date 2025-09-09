УКР
Український дрон знищив окупанта з каністрою бензину - залишився лише попіл. ВIДЕО

Російський військовий був ліквідований ударом українського безпілотника. Окупант перебував біля посадки на одному з напрямків і ніс у сумці пальне для заправки ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові відстежили його місцеперебування та знищили за допомогою дрона-камікадзе. Внаслідок удару окупант був миттєво ліквідований. Відео знищення загарбника бійці ЗСУ опублікували в соцмережах. Від окупанта залишився лише попіл.

Топ коментарі
+2
Несе спирт у бліндаж
09.09.2025 22:02 Відповісти
09.09.2025 22:02 Відповісти
+2
Прикурив, полудурок? А напуя йому бензин, дефіцит, чи що?
09.09.2025 22:04 Відповісти
09.09.2025 22:04 Відповісти
+2
На рашці з бензином напряги а він тут шутки шуткує
09.09.2025 22:05 Відповісти
09.09.2025 22:05 Відповісти
Несе спирт у бліндаж
09.09.2025 22:02 Відповісти
09.09.2025 22:02 Відповісти
Ага. З сушки злив.
09.09.2025 22:05 Відповісти
09.09.2025 22:05 Відповісти
Який "спирт"? Соляра горіла, скоріш всього... У спирту голубувате полум"я...
09.09.2025 22:06 Відповісти
09.09.2025 22:06 Відповісти
То нема спирту? Знищили шляхом виливання/випивання?
09.09.2025 22:09 Відповісти
09.09.2025 22:09 Відповісти
Не знаю - я там не був...
09.09.2025 22:10 Відповісти
09.09.2025 22:10 Відповісти
Прикурив, полудурок? А напуя йому бензин, дефіцит, чи що?
09.09.2025 22:04 Відповісти
09.09.2025 22:04 Відповісти
Антидронова накидка не знадобилася - розвернулася тільки після вибуху...
09.09.2025 22:04 Відповісти
09.09.2025 22:04 Відповісти
На рашці з бензином напряги а він тут шутки шуткує
09.09.2025 22:05 Відповісти
09.09.2025 22:05 Відповісти
На кацапії біЛЬзіна нехватАТ, а він розбрасуєЦЦА ним
09.09.2025 22:09 Відповісти
09.09.2025 22:09 Відповісти
09.09.2025 22:12 Відповісти
09.09.2025 22:12 Відповісти
Файно голова в один бік памперс в другий .
09.09.2025 22:33 Відповісти
09.09.2025 22:33 Відповісти
подача well done для лисичок.
09.09.2025 22:46 Відповісти
09.09.2025 22:46 Відповісти
 
 