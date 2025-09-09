Український дрон знищив окупанта з каністрою бензину - залишився лише попіл. ВIДЕО
Російський військовий був ліквідований ударом українського безпілотника. Окупант перебував біля посадки на одному з напрямків і ніс у сумці пальне для заправки ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові відстежили його місцеперебування та знищили за допомогою дрона-камікадзе. Внаслідок удару окупант був миттєво ліквідований. Відео знищення загарбника бійці ЗСУ опублікували в соцмережах. Від окупанта залишився лише попіл.
Az AZLK
09.09.2025 22:02
vsbu vsbu
09.09.2025 22:04
Валентин Коваль #587289
09.09.2025 22:05
Az AZLK
09.09.2025 22:02
aa bb #558062
09.09.2025 22:05
Яр Холодний
09.09.2025 22:06
Az AZLK
09.09.2025 22:09
Яр Холодний
09.09.2025 22:10
vsbu vsbu
09.09.2025 22:04
Яр Холодний
09.09.2025 22:04
Валентин Коваль #587289
09.09.2025 22:05
Грицько Злий
09.09.2025 22:09
Green Bill #603485
09.09.2025 22:12
Сергій Малецький
09.09.2025 22:33
Urs
09.09.2025 22:46
