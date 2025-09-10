Безпілотник "Сталевих левів" наздогнав і ліквідував трьох окупантів, які бігали між покинутими будинками. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України "Сталеві леви" продовжують завдавати точкових ударів по позиціях противника на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє російських військовослужбовців укріпилися в житлових будинках, що належать цивільному населенню у селі Торське Донецької області. Після виявлення українського FPV-дрона окупанти намагалися сховатися у покинутих будівлях, однак були ліквідовані внаслідок скиду боєприпасу. Ураження зафіксовано на відео в соціальних мережах "Сталевих левів".
