Безпілотник "Сталевих левів" наздогнав і ліквідував трьох окупантів, які бігали між покинутими будинками. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України "Сталеві леви" продовжують завдавати точкових ударів по позиціях противника на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє російських військовослужбовців укріпилися в житлових будинках, що належать цивільному населенню у селі Торське Донецької області. Після виявлення українського FPV-дрона окупанти намагалися сховатися у покинутих будівлях, однак були ліквідовані внаслідок скиду боєприпасу. Ураження зафіксовано на відео в соціальних мережах "Сталевих левів". 

прекрасне видовище, аж сонце яскравіше засвітило
10.09.2025 13:52 Відповісти
Фізда асвабадітєлям....гойда..
10.09.2025 15:46 Відповісти
 
 