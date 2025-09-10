Беспилотник "Стальных львов" догнал и ликвидировал трех оккупантов, которые бегали между заброшенными домами. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины продолжают наносить точечные удары по позициям противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трое российских военнослужащих укрепились в жилых домах, принадлежащих гражданскому населению в селе Торское Донецкой области. После обнаружения украинского FPV-дрона оккупанты пытались спрятаться в заброшенных домах, однако были ликвидированы в результате сброса боеприпаса. Поражение зафиксировано на видео в социальных сетях "Стальных львов".

