Бійці роти ударних БпЛА 95-ї ОДШБр оголосили збір коштів на пікап для підрозділу. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпЛА 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, які перебувають на Сумському напрямку, оголосили збір на пікап.
Пікап потрібен бійцям для виконання бойових завдань. Нещодавно ворожий FPV спалив їхню машину.
Результати бойової роботи підрозділу: напалм на бліндажі та тм-62м на окопи ворога.
Реквізити для допомоги:
Моно:
https://send.monobank.ua/jar/9rWuKQh9WQ
Поповнити конверт через Приват24
https://www.privat24.ua/send/h32p2
Номер картки конверта
5168752132528814
Крипта:
TGjpHkEMrn34scHDSRpa5PVpgUzbGf3mhX
USDT TRC20
