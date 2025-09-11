УКР
Бійці роти ударних БпЛА 95-ї ОДШБр оголосили збір коштів на пікап для підрозділу. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, які перебувають на Сумському напрямку, оголосили збір на пікап.

Пікап потрібен бійцям для виконання бойових завдань. Нещодавно ворожий FPV спалив їхню машину.

Результати бойової роботи підрозділу: напалм на бліндажі та тм-62м на окопи ворога.

Реквізити для допомоги:

Моно:

https://send.monobank.ua/jar/9rWuKQh9WQ

Поповнити конверт через Приват24

https://www.privat24.ua/send/h32p2

Номер картки конверта

5168752132528814

Крипта:

TGjpHkEMrn34scHDSRpa5PVpgUzbGf3mhX

USDT TRC20

збір для 95 бригади

А командир, в міністерство оборони звертався? Чи по документах все нормально?
11.09.2025 18:06 Відповісти
+
11.09.2025 18:32 Відповісти
А "крузак" інваліда-прокурора підійшов би?
11.09.2025 19:32 Відповісти
 
 