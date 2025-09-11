РУС
Бойцы роты ударных БПЛА 95-й ОДШБр объявили сбор средств на пикап для подразделения. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БПЛА 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся на Сумском направлении, объявили сбор на пикап.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Пикап нужен бойцам для выполнения боевых задач. Недавно вражеский FPV сжег их машину.

Результаты боевой работы подразделения: напалм на блиндажи и тм-62м на окопы врага.

Также смотрите: Дроны 95-й бригады ДШВ "задвохсотили" несколько групп российских военных и разбили позиции оккупантов. ВИДЕО

Реквизиты для помощи:

Моно:

https://send.monobank.ua/jar/9rWuKQh9WQ

Пополнить конверт через Приват24

https://www.privat24.ua/send/h32p2

Номер карты конверта

5168752132528814

Крипта:

TGjpHkEMrn34scHDSRpa5PVpgUzbGf3mhX

USDT TRC20

Видео обращения и нашей боевой работы: напалм на блиндажи и тм-62м на окопы.

Автор: 

сбор (314) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (128)
А командир, в міністерство оборони звертався? Чи по документах все нормально?
11.09.2025 18:06 Ответить
