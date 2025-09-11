Бойцы роты ударных БПЛА 95-й ОДШБр объявили сбор средств на пикап для подразделения. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БПЛА 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся на Сумском направлении, объявили сбор на пикап.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Пикап нужен бойцам для выполнения боевых задач. Недавно вражеский FPV сжег их машину.
Результаты боевой работы подразделения: напалм на блиндажи и тм-62м на окопы врага.
Реквизиты для помощи:
Моно:
https://send.monobank.ua/jar/9rWuKQh9WQ
Пополнить конверт через Приват24
https://www.privat24.ua/send/h32p2
Номер карты конверта
5168752132528814
Крипта:
TGjpHkEMrn34scHDSRpa5PVpgUzbGf3mhX
USDT TRC20
Видео обращения и нашей боевой работы: напалм на блиндажи и тм-62м на окопы.
