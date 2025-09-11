Бойцы роты ударных БПЛА 95-й ОДШБр объявили сбор средств на пикап для подразделения. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БПЛА 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся на Сумском направлении, объявили сбор на пикап.

Пикап нужен бойцам для выполнения боевых задач. Недавно вражеский FPV сжег их машину.

Результаты боевой работы подразделения: напалм на блиндажи и тм-62м на окопы врага.

