Детонація ворожого квадроциклу з боєкомплектом після влучання FPV. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 45 ОАБр, за участі суміжних підрозділів, винищують ворожі склади з боєприпасами.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.
Партію снарядів перевозив квадроцикл, водій якого намагався заховатись у посадці.
