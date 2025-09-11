УКР
Детонація ворожого квадроциклу з боєкомплектом після влучання FPV. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 45 ОАБр, за участі суміжних підрозділів, винищують ворожі склади з боєприпасами.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.

Партію снарядів перевозив квадроцикл, водій якого намагався заховатись у посадці.

дрони (5506) 45 артилерійська бригада (55)
