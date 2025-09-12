2 932 2
Детонация вражеского квадроцикла с боекомплектом после попадания FPV. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 45-й ОАБр, при участии смежных подразделений, истребляют вражеские склады с боеприпасами.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Дніпро", информирует Цензор.НЕТ.
Партию снарядов перевозил квадроцикл, водитель которого пытался спрятаться в посадке.
