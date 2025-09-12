РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10777 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
2 932 2

Детонация вражеского квадроцикла с боекомплектом после попадания FPV. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 45-й ОАБр, при участии смежных подразделений, истребляют вражеские склады с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Дніпро", информирует Цензор.НЕТ.

Партию снарядов перевозил квадроцикл, водитель которого пытался спрятаться в посадке.

Также смотрите: Бойцы 45-й ОАбр поразили 9 вражеских пушек и 5 минометов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4624) 45 артиллерийская бригада (56)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
12.09.2025 00:39 Ответить
Довго прийдеться нам, після війни, залізяччя розгрібать... Металургійні комбінати уральсько-сибірським металоломом на десятки років будуть забезпечені... А тут ще й китайський, масово, пішов...
показать весь комментарий
12.09.2025 05:54 Ответить
 
 