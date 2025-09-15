"З прокурором в одному окопі": старший радник юстиції Яніс Сімонов командує відділенням у 412-му полку СБС. ВIДЕО

Його ім'я відоме в правоохоронних колах з гучних справ Майдану, "діамантових прокурорів", зґвалтування в Кагарлику та першому вироку судді-коляднику Ігорю Зваричу. Прокурор Яніс Сімонов - керівник відділу Офісу Генпрокуратури, відзначив 20 років роботи в органах, дослужився до старшого радника юстиції, переживши не один замах на життя, з початком повномасштабного вторгнення, маючи бронь, доєднався до ТРО.

Хто б міг подумати, що прокурор разом із колишніми обвинуваченими може опинитися одному човні - таке можливо уявити лише в кіно, і цілком стається на війні. У 2022-му він боронив Київщину, а згодом Бахмут, де кілька разів в боях отримав поранення. На війні неодноразово воював із колишніми засудженими, які не могли повірити, що поряд з ними воює - цілий прокурор. Сьогодні Яніс Сімонов керує відділенням в 412 окремому полку Сил безпілотних систем і має чітке бачення ролі військової прокуратури.

