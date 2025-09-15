"С прокурором в одном окопе": старший советник юстиции Янис Симонов командует отделением в 412-м полку СБС. ВИДЕО

Его имя известно в правоохранительных кругах по громким делам Майдана, "бриллиантовых прокуроров", изнасилованию в Кагарлыке и первому приговору судье-коляднику Игорю Зваричу. Прокурор Янис Симонов - руководитель отдела Офиса Генпрокуратуры, отметил 20 лет работы в органах, дослужился до старшего советника юстиции, пережив не одно покушение на жизнь, с началом полномасштабного вторжения, имея бронь, присоединился к ТРО.

Кто бы мог подумать, что прокурор вместе с бывшими обвиняемыми может оказаться в одной лодке - такое возможно представить только в кино, и вполне случается на войне. В 2022-м он защищал Киевщину, а затем Бахмут, где несколько раз в боях получил ранения. На войне неоднократно воевал с бывшими осужденными, которые не могли поверить, что рядом с ними воюет - целый прокурор. Сегодня Янис Симонов руководит отделением в 412 отдельном полку Сил беспилотных систем и имеет четкое видение роли военной прокуратуры.

