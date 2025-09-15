Окупант у цивільному запускав дрон серед вулиці - ЗСУ виявили і знищили ворога. ВIДЕО
Військові з підрозділу "ARES", батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, виявили переодягненого окупанта на Харківському напрямку. Російський військовий в цивільному одязі запускав ударний безпілотник посеред вулиці одного з населених пунктів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські розвідники швидко виявили місце запуску й передали координати для удару. Завдяки точному коригуванню вогню ворог був знищений. Відео опублікував 16 армійський корпус ЗСУ.
