УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10266 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 185 0

Окупант у цивільному запускав дрон серед вулиці - ЗСУ виявили і знищили ворога. ВIДЕО

Військові з підрозділу "ARES", батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, виявили переодягненого окупанта на Харківському напрямку. Російський військовий в цивільному одязі запускав ударний безпілотник посеред вулиці одного з населених пунктів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські розвідники швидко виявили місце запуску й передали координати для удару. Завдяки точному коригуванню вогню ворог був знищений. Відео опублікував 16 армійський корпус ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон знищив окупантів під час спроби втекти вплав. ВIДЕО

армія рф (18696) безпілотник (4868) знищення (8232) 57 окрема мотопіхотна бригада (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 