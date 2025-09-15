Дрон знищив окупантів під час спроби втекти вплав. ВIДЕО

Наддніпрянські десантники знищили групу окупантів, які намагалися втекти вплав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нову відеодобірку результатів роботи опублікували 15 вересня оператори ударних безпілотників 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади.

У першому епізоді ударні безпілотники знищують ворожі укриття, а в другому - російські військові намагаються переплисти річку, однак український дрон влучає по них просто у воді, не давши дістатися берега. "Оператори 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади вкотре підтвердили свій високий рівень майстерності", - йдеться в описі до відео.

Дивіться також: Троє окупантів марно ховаються у чорних мішках від атаки дронів. ВIДЕО