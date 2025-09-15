УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10266 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 679 8

Дрон знищив окупантів під час спроби втекти вплав. ВIДЕО

Наддніпрянські десантники знищили групу окупантів, які намагалися втекти вплав. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  нову відеодобірку результатів роботи опублікували 15 вересня оператори ударних безпілотників 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади. 

У першому епізоді ударні безпілотники знищують ворожі укриття, а в другому - російські військові намагаються переплисти річку, однак український дрон влучає по них просто у воді, не давши дістатися берега. "Оператори 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади вкотре підтвердили свій високий рівень майстерності", - йдеться в описі до відео. 

Дивіться також: Троє окупантів марно ховаються у чорних мішках від атаки дронів. ВIДЕО

армія рф (18696) знищення (8232) вода (1205) 77 ОАБ (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка краса!!!
Яка природа!!!
Купа дохлих москалів!!!
Дуже гарна робота Українських Воїнів!!!
показати весь коментар
15.09.2025 18:23 Відповісти
картина м'ясом
показати весь коментар
15.09.2025 18:25 Відповісти
Чапаєв теж плив?
показати весь коментар
15.09.2025 18:24 Відповісти
Річку Урал можно пішки перейти.
показати весь коментар
15.09.2025 18:46 Відповісти
Місцевим ракам-смачного...
показати весь коментар
15.09.2025 18:28 Відповісти
Чудове відео!
показати весь коментар
15.09.2025 18:45 Відповісти
А Старлінка-то за що? Як тобі таке, Нейлон Маск?
показати весь коментар
15.09.2025 20:04 Відповісти
Ібо НЄ фУЙ ...
показати весь коментар
15.09.2025 20:12 Відповісти
 
 