Дрон уничтожил оккупантов при попытке бежать вплавь. ВИДЕО

Надднепрянские десантники уничтожили группу оккупантов, которые пытались сбежать вплавь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новую видеоподборку результатов работы опубликовали 15 сентября операторы ударных беспилотников 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

В первом эпизоде ударные беспилотники уничтожают вражеские укрытия, а во втором - российские военные пытаются переплыть реку, однако украинский дрон попадает по ним прямо в воде, не дав добраться до берега. "Операторы 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады в очередной раз подтвердили свой высокий уровень мастерства", - говорится в описании к видео.

Яка краса!!!
Яка природа!!!
Купа дохлих москалів!!!
Дуже гарна робота Українських Воїнів!!!
15.09.2025 18:23 Ответить
картина м'ясом
15.09.2025 18:25 Ответить
Чапаєв теж плив?
15.09.2025 18:24 Ответить
Річку Урал можно пішки перейти.
15.09.2025 18:46 Ответить
Місцевим ракам-смачного...
15.09.2025 18:28 Ответить
Чудове відео!
15.09.2025 18:45 Ответить
А Старлінка-то за що? Як тобі таке, Нейлон Маск?
15.09.2025 20:04 Ответить
Ібо НЄ фУЙ ...
15.09.2025 20:12 Ответить
«Купаться нельзя:
Аллигаторов тьма».
«Неправда», -
Друзьям отвечает Фома.

Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Никто не плывет
По опасной реке.
15.09.2025 21:18 Ответить
 
 