Дрон уничтожил оккупантов при попытке бежать вплавь. ВИДЕО

Надднепрянские десантники уничтожили группу оккупантов, которые пытались сбежать вплавь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новую видеоподборку результатов работы опубликовали 15 сентября операторы ударных беспилотников 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

В первом эпизоде ударные беспилотники уничтожают вражеские укрытия, а во втором - российские военные пытаются переплыть реку, однако украинский дрон попадает по ним прямо в воде, не дав добраться до берега. "Операторы 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады в очередной раз подтвердили свой высокий уровень мастерства", - говорится в описании к видео.

