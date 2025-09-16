УКР
Російська система перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що росіяни готуються до війни проти "будь-якого супротивника і в будь-який момент".

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію із паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів.

Водночас була доповідь і по намірах російського керівництва, в тому числі щодо інших країн. Жодного дружнього наміру в Росії немає, це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями – сильними санкціями світу і нашою далекобійністю", - наголосив Зеленський.

Читайте: Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25483) звернення (667)
Топ коментарі
+7
дєрьмаковська ОПа з Оманською Гнидою це цілодобовий словесний зельоний понос
16.09.2025 20:29 Відповісти
+7
Нам пишатися російською системою? Чи ти мабуть на неї і працюєш?
16.09.2025 20:33 Відповісти
+7
Краще, розкажи про "фламінго", на ніч, чудово заходить...
16.09.2025 20:33 Відповісти
Кацапи все кидають на війну - ми теж не пасем задніх - так - Зеля?
16.09.2025 20:33 Відповісти
А в нас...

"Десантники 8-го корпусу ДШВ збирають кошти на сировину для 3D друку *********** для дронів. Джерело: https://censor.net/ua/p3574455"
16.09.2025 20:33 Відповісти
Краще, розкажи про "фламінго", на ніч, чудово заходить...
16.09.2025 20:33 Відповісти
З фламінго проблема - коли їх помалювати зеленою смарагдовою фарбою, то вони літати відмовляються, а от рожевої нема, дефіцит...
16.09.2025 21:03 Відповісти
містєр ачєвіднасть - а що ти робиш? 3,14здиш, як в останній час? Що там, гуччі купуєте? Сук@, гуччі...
16.09.2025 20:36 Відповісти
Ну це він тіпа нада дагаварівацца...
16.09.2025 21:01 Відповісти
а ти придурок чим займаєшся?! окрім кришування незамінних мародерів?
16.09.2025 20:40 Відповісти
Зелені кадри теж готові завжди

16.09.2025 20:45 Відповісти
Укрпошта, до речі, на межі дефолту... Ну то таке, Смілянському вистачає, А може й ні...
16.09.2025 21:04 Відповісти
Не те що наша.
Правда Володя?
В Україні все добре!
А війна, вона лише в голові у людей 🤬
Твоя система перебудовується лише під нові схеми збагачення.
16.09.2025 20:47 Відповісти
А ти представ дурню, що рашисти зможуть зробити в випадку якщо буде перемир'я на пів року-рік. Да Сосія після зняття санкцій і при підтримці своїх союзників реально стане міцнішою ніж сша. І хто тоді рашистів зупинить? Тому краще молись щоб ця війна не закінчилась до повного вибивання рашистів з України. Бо маніяк який вибив двері і заліз в твій дім вже не заспокоїться захопивши всього одну кімнату. Або він захопить все або його винесуть вперед ногами
16.09.2025 20:49 Відповісти
ALEX SUROVV #593022 А ти представ дурню, що рашисти зможуть зробити в випадку якщо буде перемир'я на пів року-рік.

Остраху нагнали, спати тепер як? Що такого вони зможуть зробити чого не можуть зараз?
16.09.2025 21:18 Відповісти
Геть бездарного ішака!
16.09.2025 20:55 Відповісти
Доречі, чому Україна не знищує інфраструктуру і енергетику на окупованих територіях? Окуповані території повинні гирею на шиї висіти у рашистів, а в руках в них повинен бути чемодан без ручки. Замість цього, рашисти навпаки викачують з окупованих територій всі ресурси і продають їх за кордон в обмін на зброю і політичну прихильність. І не буде в вас більше відмазки що в України немає чим дістати в любу точку окупованого криму чи дамбасу.
16.09.2025 20:57 Відповісти
16.09.2025 20:58 Відповісти
С*ка, наконец прозрел!
16.09.2025 21:00 Відповісти
Що він несе? Недоумок. Виробничі потужності ********** виснажені і безнадійно застарілі, а господар ***** - Китай - стрімко занурюється в кризу...
16.09.2025 21:00 Відповісти
100%. Ще дві-три неділі і орді гаплик. Заводи заглохнуть орки подохнуть від голоду. А там і кава в Криму.
16.09.2025 21:08 Відповісти
"Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника." Джерело: https://censor.net/ua/v3574463

І це ж саме тіло робить усе для того, щоб виграти майбутні вибори, а не війну проти московитів!
Майже 2млрд на "тєлємарафєт"? А скількі ФПВ можна купити на ці гроші? Скільки там на забаганки дєрьмака виділили? А на побудову заводу "Рейнметалу" (чи землю за 1,5 роки виділили - переможище! Ще років 5 і будуть підведені всі комунікації: електрика, вода, каналізація... А тоді й будувать можна)? Майже 2,5 роки будували "байрактар", а виявилося, що навіть не під землею і завод постраждав від атаки БПЛА+ракети...
Про фортифікації взагалі хочеться повбивати всю цю дєрьмаківську шоблу!
Зате щоденний вечірній хриплосик, "єдномарафєт" з правильними спікерами, газетки в почнових скриньках, "вовина тисяча", "кешбек" і т. ін.
Передвиборча робота Банкової набирає обертів
16.09.2025 21:05 Відповісти
16.09.2025 21:12 Відповісти
А він для своєї країни зробив якраз навпаки.
16.09.2025 21:15 Відповісти
Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. в "зепоцріота " система перебудовується під будівництво доріг для окупанта і розмінування , "брехливими словесами вибудовується далекобійна зброя "паляниці" котрі жеруть "фламінго" і всяка решта корупційна перебудова для успіху куйла...
16.09.2025 21:15 Відповісти
І це завдяки тобі г.ндон ТИ кончаний
16.09.2025 21:19 Відповісти
 
 