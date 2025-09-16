Російська система перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що росіяни готуються до війни проти "будь-якого супротивника і в будь-який момент".

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію із паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів.

Водночас була доповідь і по намірах російського керівництва, в тому числі щодо інших країн. Жодного дружнього наміру в Росії немає, це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями – сильними санкціями світу і нашою далекобійністю", - наголосив Зеленський.

