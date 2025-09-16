Російська система перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що росіяни готуються до війни проти "будь-якого супротивника і в будь-який момент".
Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію із паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів.
Водночас була доповідь і по намірах російського керівництва, в тому числі щодо інших країн. Жодного дружнього наміру в Росії немає, це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями – сильними санкціями світу і нашою далекобійністю", - наголосив Зеленський.
"Десантники 8-го корпусу ДШВ збирають кошти на сировину для 3D друку *********** для дронів.
зеленоюсмарагдовою фарбою, то вони літати відмовляються, а от рожевої нема, дефіцит...
Правда Володя?
В Україні все добре!
А війна, вона лише в голові у людей 🤬
Твоя система перебудовується лише під нові схеми збагачення.
Остраху нагнали, спати тепер як? Що такого вони зможуть зробити чого не можуть зараз?
І це ж саме тіло робить усе для того, щоб виграти майбутні вибори, а не війну проти московитів!
Майже 2млрд на "тєлємарафєт"? А скількі ФПВ можна купити на ці гроші? Скільки там на забаганки дєрьмака виділили? А на побудову заводу "Рейнметалу" (чи землю за 1,5 роки виділили - переможище! Ще років 5 і будуть підведені всі комунікації: електрика, вода, каналізація... А тоді й будувать можна)? Майже 2,5 роки будували "байрактар", а виявилося, що навіть не під землею і завод постраждав від атаки БПЛА+ракети...
Про фортифікації взагалі хочеться повбивати всю цю дєрьмаківську шоблу!
Зате щоденний вечірній хриплосик, "єдномарафєт" з правильними спікерами, газетки в почнових скриньках, "вовина тисяча", "кешбек" і т. ін.
Передвиборча робота Банкової набирає обертів