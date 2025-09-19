Дефіцит у фінансуванні ОПК будемо покривати за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї, - Зеленський. ВIДЕО
Індустрія дронів
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1304-го дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні Ставку. Головне – виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги: що потрібно нашій армії до кінця року, також на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили.
Звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут, у нас в Україні, і виробництво разом з партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі. Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас будемо покривати із цього року в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту будемо збільшувати виробництво дронів для фронту.
Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти в значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно Україні. Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види.
Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали, і тільки третій пріоритет – такий керований експорт. Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи", - розповів Зеленський.
