747 26

Дефіцит у фінансуванні ОПК будемо покривати за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1304-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку. Головне – виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги: що потрібно нашій армії до кінця року, також на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили.

Звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут, у нас в Україні, і виробництво разом з партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі. Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас будемо покривати із цього року в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту будемо збільшувати виробництво дронів для фронту.

Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти в значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно Україні. Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види.

Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали, і тільки третій пріоритет – такий керований експорт. Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи", - розповів Зеленський.

+11
Ну не ****** ?
показати весь коментар
19.09.2025 19:40 Відповісти
+10
Уявляю, як почнуть пухнути кишені Кварталу-95 - наче вони все життя зброю виробляли, а не голими по лазням олігархів скакали.
показати весь коментар
19.09.2025 19:45 Відповісти
+5
Ні, не ******, а мерзений крадій-******.
показати весь коментар
19.09.2025 19:54 Відповісти
це ти придурок - багато підприємств ОПК не можуть найти покупців в Україні на свої вироби
показати весь коментар
19.09.2025 20:03 Відповісти
Одноклітинний припхав .Ти на рахунок бракованих мін ?
показати весь коментар
19.09.2025 20:14 Відповісти
я на рахунок дронів - виробляти можуть набагато більше чим держава може придбати - усім виробникам врізали замовлення

але такому йолопу як ти аби посмердіти
показати весь коментар
19.09.2025 20:18 Відповісти
Ти зовсім дебіляка!!!Дронів недостатньо на війні,купляємо по всьому світу,а виявляється своїх дівати нікуди .Ну феєричний довпойоп!!
показати весь коментар
19.09.2025 20:22 Відповісти
всі фпв, бомбери і майже всі літачки - вироблені в Україні

писка застібни, якщо не знаєш про що говориш

дронів вистачає - немає на них грошей в достатку, чи може не паритися і додрукувати?

дуже прикро, що кожне тупе бидло тут пише що хоче без розбору
показати весь коментар
19.09.2025 20:29 Відповісти
В Україні до дрона чіпляють вибухівку і акумуляторну батарею.Волонтери постійно оголошують збір на дрони.Казки з марафону розповідай в іншому місці!
показати весь коментар
19.09.2025 20:37 Відповісти
бачу ти офігенний спец - дуркуй далі

ща тобі такі самі придурки налайкають
показати весь коментар
19.09.2025 20:41 Відповісти
бачив,з чого і як їх збирають,так що тобі накуй
показати весь коментар
19.09.2025 20:43 Відповісти
я ж кажу - ти нереальний спец

і в твою тупу макітру ніяк не дойде, що хтось не тільки бачив
показати весь коментар
19.09.2025 20:46 Відповісти
Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, генераторів та коптерів для морпіхів та штурмовиків. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3575081

Прочитай ідіот і зверни увагу на коробочки,ну точно український виробник
показати весь коментар
19.09.2025 21:08 Відповісти
відкрити коробку і зібрати це не виготовити
показати весь коментар
19.09.2025 20:39 Відповісти
На командіровочниє Зеленському всі гроші пішли, роками скакать по світу на фуршети та сімпозіуми со всією своєю шоблою.
показати весь коментар
19.09.2025 19:41 Відповісти
Произвести оружие, а потом его продать чтобы покрыть затраты на производство этого оружия. Отличная схема. Рабочая. Жму руку.
показати весь коментар
19.09.2025 19:44 Відповісти
головне слово...КЕРОВАНО
показати весь коментар
19.09.2025 19:49 Відповісти
Одне бажання маю,коли бачу цю потворну хуцпату хвойду **********,щоби вона побачила як здихають її діти,з в'язниці де буде сидіти пожиттєво
показати весь коментар
19.09.2025 19:50 Відповісти
У Львові представили новий підводний https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-ukrajini-ekspert-poyasniv-chomu-ukrajinskiy-dron-lyutiy-ye-slabshim-za-shahed-13079139.html український дрон TOLOKA, пише https://t.me/ClashReport/57723 Clash Report.

показати весь коментар
19.09.2025 19:52 Відповісти
Ганд.н.
показати весь коментар
19.09.2025 19:56 Відповісти
Продать цистерну спирта и купить на вырученное водки, рецепт из анекдота про Чапаева. Почти смешно.
показати весь коментар
19.09.2025 19:56 Відповісти
Угу...На ЯЙЦЯХ навчилися.....
показати весь коментар
19.09.2025 19:57 Відповісти
Керовано продадуть, а волонтери і далі будуть кошти збирати
показати весь коментар
19.09.2025 20:09 Відповісти
Водопад бесплатного оружия и так сильно иссяк, ну а после такого вообще х получим. Но все збс.
показати весь коментар
19.09.2025 20:44 Відповісти
Чим далі тим фієричніший маразм лунає від нюхомора, скоріш би вже передоз, тоді б з'явився шанс на виживання країни, бо з ним і його фсбшним кодлом нам лишилось не довго.
показати весь коментар
19.09.2025 21:10 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3574834/elitnaya-nedvijimost-umerova-v-ssha-chto-obnarujil-tspk
показати весь коментар
19.09.2025 21:20 Відповісти
 
 