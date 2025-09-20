Пройшов Бахмут і ледь не загинув: боєць з позивним Нацик тримається за мрію і каже - "хто, як не ми". ВIДЕО
Боєць із позивним Нацик пройшов Бахмут, зазнав важкого поранення та втратив побратимів, але продовжує боронити країну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він розпочав службу в 122-й бригаді, а згодом перейшов до 33-ї окремої механізованої, де брав участь у складних штурмах. Військовий зізнається, що найболючіше - це втрати, і згадує, як куля, що вбила його товариша, лише злегка зачепила його самого.
"Нацик" розповідає, що перед першим штурмом було страшно, але всі його побратими повернулися живими: "Всіх ворогів зачистили, гарно відпрацювали, всі наші живі залишилися".
Попри щоденну небезпеку, боєць не втрачає віри в перемогу, бо, як каже сам, "воювати треба - є заради кого". Після війни Нацик мріє втілити давнє бажання - купити стареньку BMW E39, привести її до ідеального стану й просто "кайфувати з неї".
