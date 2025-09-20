УКР
Пройшов Бахмут і ледь не загинув: боєць з позивним Нацик тримається за мрію і каже - "хто, як не ми". ВIДЕО

Боєць із позивним Нацик пройшов Бахмут, зазнав важкого поранення та втратив побратимів, але продовжує боронити країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він розпочав службу в 122-й бригаді, а згодом перейшов до 33-ї окремої механізованої, де брав участь у складних штурмах. Військовий зізнається, що найболючіше - це втрати, і згадує, як куля, що вбила його товариша, лише злегка зачепила його самого.

"Нацик" розповідає, що перед першим штурмом було страшно, але всі його побратими повернулися живими: "Всіх ворогів зачистили, гарно відпрацювали, всі наші живі залишилися".

Попри щоденну небезпеку, боєць не втрачає віри в перемогу, бо, як каже сам, "воювати треба - є заради кого". Після війни Нацик мріє втілити давнє бажання - купити стареньку BMW E39, привести її до ідеального стану й просто "кайфувати з неї".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська БМП потужно вибухає після удару дронів 33-ї ОМБр. ВIДЕО

авто (6374) історія (1075) ЗСУ (7923) 33 окрема механізована бригада (3)
Всіх благ тобі , дорогий наш Воіне 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Все буде Украіна !!
20.09.2025 11:17 Відповісти
... а гражданські тільки моляться на Військо, але СЕРУТЬ на ТЦК й сам той скот тільки тікає й ховається. Поки МИ ховаємо Соратників...
20.09.2025 11:24 Відповісти
дивимось на кулебу, умерова..... садового, де вони та їх діти. Нам потрібно спочатку навчитись, а потім діяти як вони навчили. Будемо брати прикладд з найкращих, як вони так і ми.
20.09.2025 12:09 Відповісти
здоров'я і наснаги тобі воїн. Слава Україні. Героям Слава.
20.09.2025 13:25 Відповісти
 
 