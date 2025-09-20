РУС
1 031 3

Прошел Бахмут и чуть не погиб: боец Нацик держится за мечту и говорит - "кто, как не мы". ВИДЕО

Боец с позывным - Нацик, прошел Бахмут, получил тяжелое ранение и потерял побратимов, но продолжает защищать страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он начал службу в 122-й бригаде, а затем перешел в 33-ю отдельную механизированную, где участвовал в сложных штурмах. Военный признается, что самое болезненное - это потери, и вспоминает, как пуля, убившая его товарища, лишь слегка задела его самого.

Нацик рассказывает, что перед первым штурмом было страшно, но все его побратимы вернулись живыми: "Всех врагов зачистили, хорошо отработали, все наши живы остались".

Несмотря на ежедневную опасность, боец не теряет веры в победу, потому что, как говорит сам, "воевать надо - есть ради кого". После войны Нацик мечтает воплотить давнее желание - купить старенькую BMW E39, привести ее в идеальное состояние и просто "кайфовать от нее".

Всіх благ тобі , дорогий наш Воіне 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Все буде Украіна !!
показать весь комментарий
20.09.2025 11:17 Ответить
... а гражданські тільки моляться на Військо, але СЕРУТЬ на ТЦК й сам той скот тільки тікає й ховається. Поки МИ ховаємо Соратників...
показать весь комментарий
20.09.2025 11:24 Ответить
дивимось на кулебу, умерова..... садового, де вони та їх діти. Нам потрібно спочатку навчитись, а потім діяти як вони навчили. Будемо брати прикладд з найкращих, як вони так і ми.
показать весь комментарий
20.09.2025 12:09 Ответить
 
 