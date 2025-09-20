УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
3 661 4

Боєць ЗСУ відповів на пафосний шеврон росіянина: "Да х#й там плавав, рєбятки". ВIДЕО

Український військовослужбовець зірвав шеврон з убитого російського солдата під час бойової операції в тилу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте на одному з напрямків, де працюють підрозділи Сил оборони. На записі видно, як боєць ЗСУ читає напис на шевроні окупанта: "Победа будет за нами!" Після чого різко відповідає: "Да х#й там плавав, рєбятки!"

Також дивіться: Дронарі 66-ї бригади знищили п’ятьох російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

армія рф (18761) ліквідація (4455) ЗСУ (7923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.09.2025 12:27 Відповісти
Комуфляж класовий
показати весь коментар
20.09.2025 12:32 Відповісти
як приємно чути голос українського Воїна❤️ , Господи ,бережи наших Воїнів ,єдина надія та Віра ,шо Україна ще Є !!! 🇺🇦 ...
показати весь коментар
20.09.2025 12:50 Відповісти
Yes!
Только FUCK!
Хорошее видео, душевное.....
показати весь коментар
20.09.2025 13:25 Відповісти
 
 