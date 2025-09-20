Боєць ЗСУ відповів на пафосний шеврон росіянина: "Да х#й там плавав, рєбятки". ВIДЕО
Український військовослужбовець зірвав шеврон з убитого російського солдата під час бойової операції в тилу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте на одному з напрямків, де працюють підрозділи Сил оборони. На записі видно, як боєць ЗСУ читає напис на шевроні окупанта: "Победа будет за нами!" Після чого різко відповідає: "Да х#й там плавав, рєбятки!"
Только FUCK!
Хорошее видео, душевное.....