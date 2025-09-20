Боец ВСУ ответил на пафосный шеврон россиянина: "Да х#й там плавал, ребятки". ВИДЕО
Украинский военнослужащий сорвал шеврон с убитого российского солдата во время боевой операции в тылу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято на одном из направлений, где работают подразделения Сил обороны. На записи видно, как боец ВСУ читает надпись на шевроне оккупанта: "Победа будет за нами!" После чего резко отвечает: "Да х#й там плавал, ребятки!"
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий20.09.2025 12:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
vsbu vsbu
показать весь комментарий20.09.2025 12:32 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий20.09.2025 12:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль