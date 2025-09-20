РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8084 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 817 3

Боец ВСУ ответил на пафосный шеврон россиянина: "Да х#й там плавал, ребятки". ВИДЕО

Украинский военнослужащий сорвал шеврон с убитого российского солдата во время боевой операции в тылу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято на одном из направлений, где работают подразделения Сил обороны. На записи видно, как боец ВСУ читает надпись на шевроне оккупанта: "Победа будет за нами!" После чего резко отвечает: "Да х#й там плавал, ребятки!"

Также смотрите: Дронари 66-й бригады уничтожили пятерых российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20608) ликвидация (4063) ВСУ (6919)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.09.2025 12:27 Ответить
Комуфляж класовий
показать весь комментарий
20.09.2025 12:32 Ответить
як приємно чути голос українського Воїна❤️ , Господи ,бережи наших Воїнів ,єдина надія та Віра ,шо Україна ще Є !!! 🇺🇦 ...
показать весь комментарий
20.09.2025 12:50 Ответить
 
 