Боец ВСУ ответил на пафосный шеврон россиянина: "Да х#й там плавал, ребятки". ВИДЕО

Украинский военнослужащий сорвал шеврон с убитого российского солдата во время боевой операции в тылу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято на одном из направлений, где работают подразделения Сил обороны. На записи видно, как боец ВСУ читает надпись на шевроне оккупанта: "Победа будет за нами!" После чего резко отвечает: "Да х#й там плавал, ребятки!"

