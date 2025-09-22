Українські захисники встановили прапори в Олексіївці на Сумщині та відновлюють там контроль. ВIДЕО

Українські військові встановили прапори в різних точках села Олексіївка в Сумській області: бійці поступово відновлюють контроль над населеним пунктом.

Про це повідомили воїни 225-го окремого штурмового батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

Військові зазначають, що росіяни намагаються оборонятися, але марно. Захисники ліквідовують ворога, а відступити він не здатний.

