Українські захисники встановили прапори в Олексіївці на Сумщині та відновлюють там контроль. ВIДЕО

Українські військові встановили прапори в різних точках села Олексіївка в Сумській області: бійці поступово відновлюють контроль над населеним пунктом.

Про це повідомили воїни 225-го окремого штурмового батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

Військові зазначають, що росіяни намагаються оборонятися, але марно. Захисники ліквідовують ворога, а відступити він не здатний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України, - Генштаб. ВIДЕО

 

Топ коментарі
+3
показати весь коментар
22.09.2025 11:25 Відповісти
+1
А шо такое?!? А де всі "вітязі" віку 18-30 років, під 2 метри, з ідеальним зростом, ідеальним здоров'ям та відточеними десантно-штурмовими навичками, які ніби-то були в кількості 5 десантно-штурмових дивійзій? Невже правда, що всі "вітязі" переважно передохли ще в 2022 році, під час спроб штурмів Києва, впертих штурмів Мар`їнки/Авдіївки, "успішного жесту доброї волі" на Херсонщіни (куди нагнали 3 з 5 дивізій ДШВ засрашки в надії втримати плацдарм на правому березі Дніпра) тощо? Та не може бути, що основний контингент поповнення штурмових підрозділів засрашки останніх 2.5 років - то туберкульозні зк, пенсіонери, соч, інваліди, недоліковані поранені, дурники-олігофрени з боржників, що підписали контракти і через 3 дні опинились в штурмових підрозділах без будь-яких навичок навіть обслуговування автомата, тощо.

Ай-яй-яй... Це точно про армію "енергетичної наддержави"?
показати весь коментар
22.09.2025 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.09.2025 11:25 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Смерть оркам ****** в Україні!!
показати весь коментар
22.09.2025 11:38 Відповісти
Знаю що забанять, але чи впевнені Ви, що хлопці, що звільняють зараз Олексіївку, дійсно голосували саме за того політичного діяча та ті гасла, які Ви їм зараз нав'язуєте? Хоча, якщо Ви один з них, то жодних питань. Слава Воїну!
показати весь коментар
22.09.2025 11:47 Відповісти
Армія! Мова! Віра! Так а що вам не до вподоби?
показати весь коментар
22.09.2025 12:21 Відповісти
Вам же сказали: це передвиборчий лозунг певного кандидата. Якщо хлопці за ту людину не голосували, то чи доречно зараз лунати цим лозунгам? Ще б "Почую кожного" написали.
показати весь коментар
22.09.2025 12:26 Відповісти
«Ніколай», попий бояри і за парєбрікам скігли з якунОвощем!! ******, таких залучає до загонів «штормів»!!
Зміни аватарку, злидня!!
показати весь коментар
22.09.2025 12:34 Відповісти
А як тут можна змінити аватару? Бо не дуже знаюся на айті, підкажіть. Завчасно дякую.
показати весь коментар
22.09.2025 12:40 Відповісти
До СтарШого звернись!
показати весь коментар
22.09.2025 12:43 Відповісти
Якась дивна логіка. Україну зараз в першу чергу рятує Армія! Відрізняє нас від окупантів (надає самоідентифікації тощо) - Мова! А Віра - то для багатьох завжди було і є важливе.

Відповідний політичний діяч всі ці сенси безпосередньо укріплював і розвивав! На відміну від хєрограя.

То чому ці лозунги НЕ ДОРЕЧНІ?!?

Відповідь дуже проста: або ви з засрашки і вас просто нівечить від згадування, що Україна тримається переважно завдяки зусиллям "певного кандидата" в 2014-2019 роки - Петра Олексійовича Порешенка. Або ви в 2019 році голосували за кінченого наркомана - хєрограя, який пропонував шашлички 14.02.2022 смажити і за 3 роки фактично розвалив ракетну та інші програми модернізації війська. І зараз вас нівечить від будь-якого згадування будь-чого, пов'язаного з "певним кандидатом". Бо у вас промитий мозок відповідною компанією пропаганди з каналу "лайно+лайно".
показати весь коментар
22.09.2025 12:46 Відповісти
Я не сказав, що Військо не рятує Україну. Я сказав, що недореечно озвучувати гасла певної політсили стосовно людей, які не факт що підтримують саме цю політсилу, а не якусь іншу. Мають повне право, згідно Конституціі.
показати весь коментар
22.09.2025 12:50 Відповісти
