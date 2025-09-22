Українські захисники встановили прапори в Олексіївці на Сумщині та відновлюють там контроль. ВIДЕО
Українські військові встановили прапори в різних точках села Олексіївка в Сумській області: бійці поступово відновлюють контроль над населеним пунктом.
Про це повідомили воїни 225-го окремого штурмового батальйону, інформує Цензор.НЕТ.
Військові зазначають, що росіяни намагаються оборонятися, але марно. Захисники ліквідовують ворога, а відступити він не здатний.
Топ коментарі
+3 Чайка Київ
показати весь коментар22.09.2025 11:25 Відповісти Посилання
+1 Орест Гарай
показати весь коментар22.09.2025 12:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Смерть оркам ****** в Україні!!
Зміни аватарку, злидня!!
Відповідний політичний діяч всі ці сенси безпосередньо укріплював і розвивав! На відміну від хєрограя.
То чому ці лозунги НЕ ДОРЕЧНІ?!?
Відповідь дуже проста: або ви з засрашки і вас просто нівечить від згадування, що Україна тримається переважно завдяки зусиллям "певного кандидата" в 2014-2019 роки - Петра Олексійовича Порешенка. Або ви в 2019 році голосували за кінченого наркомана - хєрограя, який пропонував шашлички 14.02.2022 смажити і за 3 роки фактично розвалив ракетну та інші програми модернізації війська. І зараз вас нівечить від будь-якого згадування будь-чого, пов'язаного з "певним кандидатом". Бо у вас промитий мозок відповідною компанією пропаганди з каналу "лайно+лайно".
Ай-яй-яй... Це точно про армію "енергетичної наддержави"?