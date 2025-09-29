Росіяни ліквідували власних солдатів, які хотіли здатися в полон на Курщині. ВIДЕО

Російські військові знищили двох своїх солдатів, які намагалися здатися в полон українським десантникам на Курщині.

Про це повідомила 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада, передає Цензор.НЕТ.

За даними бригади, двоє росіян звернулися до українських військових із наміром скласти зброю й здатися. Десантники запевнили їх у збереженні життя та почали супровід у безпечне місце.

У цей момент інші російські сили помітили полонених і скинули по них боєприпаси з безпілотника, вбивши власних солдатів.

У бригаді зазначили, що українські воїни не постраждали.

