Росіяни ліквідували власних солдатів, які хотіли здатися в полон на Курщині. ВIДЕО

Російські військові знищили двох своїх солдатів, які намагалися здатися в полон українським десантникам на Курщині.

Про це повідомила 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада, передає Цензор.НЕТ.

За даними бригади, двоє росіян звернулися до українських військових із наміром скласти зброю й здатися. Десантники запевнили їх у збереженні життя та почали супровід у безпечне місце.

У цей момент інші російські сили помітили полонених і скинули по них боєприпаси з безпілотника, вбивши власних солдатів.

У бригаді зазначили, що українські воїни не постраждали.

армія рф (18851) полон (1657) вбивство (3215) 95 окрема десантно-штурмова бригада (130)
"Заградітєльниє батальйони по пуйловські. Опит вєлікай атєчєствєннай."
29.09.2025 17:51 Відповісти
Дєди павтаряют.
29.09.2025 17:54 Відповісти
Могли б поповнити "обмінний фонд". Але і так непогано.
29.09.2025 17:53 Відповісти
то воно того варто?
ризикувати своїм життям попасти під підарсткий дрон набираючи в полон цей біологічний непотріб?
годувати борщем та шоколадом?

щас набіжуть, зі своїм обмінним фондом?
скільки у нас того обмінного фонду?
сто? тисяча? десять тисяч?
хоч одного азовця обміняли?
29.09.2025 17:54 Відповісти
Піди послужи а тоді і узнаєш.
Розварнякався диван...
Для тих наших хлопців і дівчат що в полоні поки що недостатньо.
29.09.2025 18:57 Відповісти
29.09.2025 17:59 Відповісти
Можем повторіть...
29.09.2025 18:04 Відповісти
Кацапи, не зупиняйтесь.
29.09.2025 18:32 Відповісти
Прямо як дидов в другу світову
29.09.2025 18:50 Відповісти
 
 