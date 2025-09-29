4 637 9
Росіяни ліквідували власних солдатів, які хотіли здатися в полон на Курщині. ВIДЕО
Російські військові знищили двох своїх солдатів, які намагалися здатися в полон українським десантникам на Курщині.
Про це повідомила 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада, передає Цензор.НЕТ.
За даними бригади, двоє росіян звернулися до українських військових із наміром скласти зброю й здатися. Десантники запевнили їх у збереженні життя та почали супровід у безпечне місце.
У цей момент інші російські сили помітили полонених і скинули по них боєприпаси з безпілотника, вбивши власних солдатів.
У бригаді зазначили, що українські воїни не постраждали.
ризикувати своїм життям попасти під підарсткий дрон набираючи в полон цей біологічний непотріб?
годувати борщем та шоколадом?
щас набіжуть, зі своїм обмінним фондом?
скільки у нас того обмінного фонду?
сто? тисяча? десять тисяч?
хоч одного азовця обміняли?
Розварнякався диван...
Для тих наших хлопців і дівчат що в полоні поки що недостатньо.