Россияне ликвидировали своих солдат, которые хотели сдаться в плен на Курщине. ВИДЕО
Российские военные уничтожили двух своих солдат, которые пытались сдаться в плен украинским десантникам на Курщине.
Об этом сообщила 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада, передает Цензор.НЕТ.
По данным бригады, двое россиян обратились к украинским военным с намерением сложить оружие и сдаться. Десантники заверили их в сохранении жизни и начали сопровождение в безопасное место.
В этот момент другие российские силы заметили пленных и сбросили по ним боеприпасы с беспилотника, убив собственных солдат.
В бригаде отметили, что украинские воины не пострадали.
ризикувати своїм життям попасти під підарсткий дрон набираючи в полон цей біологічний непотріб?
годувати борщем та шоколадом?
щас набіжуть, зі своїм обмінним фондом?
скільки у нас того обмінного фонду?
сто? тисяча? десять тисяч?
хоч одного азовця обміняли?