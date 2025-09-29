Россияне ликвидировали своих солдат, которые хотели сдаться в плен на Курщине. ВИДЕО

Российские военные уничтожили двух своих солдат, которые пытались сдаться в плен украинским десантникам на Курщине.

Об этом сообщила 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада, передает Цензор.НЕТ.

По данным бригады, двое россиян обратились к украинским военным с намерением сложить оружие и сдаться. Десантники заверили их в сохранении жизни и начали сопровождение в безопасное место.

В этот момент другие российские силы заметили пленных и сбросили по ним боеприпасы с беспилотника, убив собственных солдат.

В бригаде отметили, что украинские воины не пострадали.

