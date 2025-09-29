РУС
Россияне ликвидировали своих солдат, которые хотели сдаться в плен на Курщине. ВИДЕО

Российские военные уничтожили двух своих солдат, которые пытались сдаться в плен украинским десантникам на Курщине.

Об этом сообщила 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада, передает Цензор.НЕТ.

По данным бригады, двое россиян обратились к украинским военным с намерением сложить оружие и сдаться. Десантники заверили их в сохранении жизни и начали сопровождение в безопасное место.

В этот момент другие российские силы заметили пленных и сбросили по ним боеприпасы с беспилотника, убив собственных солдат.

В бригаде отметили, что украинские воины не пострадали.

армия РФ (20698) плен (2705) убийство (6611) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (129)
"Заградітєльниє батальйони по пуйловські. Опит вєлікай атєчєствєннай."
29.09.2025 17:51 Ответить
Дєди павтаряют.
29.09.2025 17:54 Ответить
Могли б поповнити "обмінний фонд". Але і так непогано.
29.09.2025 17:53 Ответить
то воно того варто?
ризикувати своїм життям попасти під підарсткий дрон набираючи в полон цей біологічний непотріб?
годувати борщем та шоколадом?

щас набіжуть, зі своїм обмінним фондом?
скільки у нас того обмінного фонду?
сто? тисяча? десять тисяч?
хоч одного азовця обміняли?
29.09.2025 17:54 Ответить
29.09.2025 17:59 Ответить
Можем повторіть...
29.09.2025 18:04 Ответить
 
 