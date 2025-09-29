Экс-мэр Херсона Миколаенко о российском плене: Били, кормили так, чтобы не умер от голода. Рвали крапиву, чтобы получить хоть какие-то витамины

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко во время пребывания во вражеском плену потерял 25 килограммов.

Об этом сообщил бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко в интервью Цензор.НЕТ.

"С той едой иначе и не может быть. Кормили так: чтобы не умер с голоду", - отметил он.

"Они (оккупанты. - Ред.) вообще экономят на хлебе. Обычно он там внутри мокрый, клейкий, несъедобный. Все же копеечное... Никаких витаминов мы там не видели. Только в июне прошлого года, но не каждый день, давали по столовой ложке какой-то натертой свеклы. А так больше ничего подобного. Так что мы делали? Нас же выводили в такие прогулочные дворики - где-то три на три метра, с решетками, чтобы мы "гуляли". Но как? Ходишь по кругу с футболкой на голове, завязанной на глазах. Потому что они боялись, чтобы мы не увидели их лиц (хотя и так были же в балаклавах) или каких-то деталей вокруг. Ты идешь и ориентируешься только по ногам, чтобы не упасть. Бывало, где-то возле забора выбивалась крапива - такой небольшой кустик. Мы ее обрывали и каждому было по два-три листочка, чтобы получить хоть какие-то витамины", - рассказал Миколаенко.

Впрочем, когда он объявлял голодовку, россияне заставляли его есть.

"Мы тебе с голоду умереть не дадим. Будем связывать и кормить принудительно. Но мы тебя накормим! Ты не умрешь. Привяжем к стулу и зондом", - вспоминает Миколаенко их слова.

Голодовку Миколаенко объявил из-за системных избиений оккупантами наших пленных.

"Он мне с ноги прямо в грудь - в район сердца. Так влупил, что я присел. Ребята помогли дойти до камеры. Почти час они меня откачивали... В тот самый день, когда я объявил голодовку, вечером нашего парня (мастера спорта Украины по двум дисциплинам, такого здорового) вывели в коридор и так отлупили, что забросили обратно в камеру едва живого. Его били ногами по голове. Следы остались - все видели. После разговора с опером в нашем корпусе такие избиения прекратили", - добавил бывший мэр Херсона.

Он также рассказал, что в плену мечтал о маленькой чашечке кофе и кусочке сыра. А еще - мисочке творога со сметанкой и каким-то вареньем сверху.

