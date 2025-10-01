Бійці батальйону "Signum" знищили окупантів та броньований транспортер-тягач. ВIДЕО
Бійці батальйону "Signum" спільно з суміжними підрозділами зупинили нічну атаку окупантів та знищили ворожий броньований транспортер-тягач. Операція була проведена на Сіверському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник спробував здійснити "нічний штурм", однак українські воїни за лічені хвилини підняли дрони й ліквідували загарбників та розбили ворожу техніку.
Відео знищення окупантів поділилися у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Від свята, оркам не сховатися!!