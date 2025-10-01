УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3554 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
178 1

Бійці батальйону "Signum" знищили окупантів та броньований транспортер-тягач. ВIДЕО

Бійці батальйону "Signum" спільно з суміжними підрозділами зупинили нічну атаку окупантів та знищили ворожий броньований транспортер-тягач. Операція була проведена на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник спробував здійснити "нічний штурм", однак українські воїни за лічені хвилини підняли дрони й ліквідували загарбників та розбили ворожу техніку. 

Відео знищення окупантів поділилися у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 79-та бригада знищила 154 окупантів і понад 100 одиниць техніки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18886) знищення (8360) Донецька область (9713) техніка (1947) Бахмутський район (637) Сіверськ (153)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ********** прутня!!
Від свята, оркам не сховатися!!
показати весь коментар
02.10.2025 00:35 Відповісти
 
 