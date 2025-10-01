Бійці батальйону "Signum" знищили окупантів та броньований транспортер-тягач. ВIДЕО

Бійці батальйону "Signum" спільно з суміжними підрозділами зупинили нічну атаку окупантів та знищили ворожий броньований транспортер-тягач. Операція була проведена на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник спробував здійснити "нічний штурм", однак українські воїни за лічені хвилини підняли дрони й ліквідували загарбників та розбили ворожу техніку.

Відео знищення окупантів поділилися у соцмережах.

