583 1

79-та бригада знищила 154 окупантів і понад 100 одиниць техніки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ДШВ продовжують ліквідовувати ворога та нищити ворожу техніку на Покровському напрямку, східніше н.п. Мирноград.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за вересень підрозділ уразив 154 загарбники, ще 104 - поранено; знищив 2 танки, 2 гармати, 5 одиниць бронетехніки, 5 вантажівок та 96 ворожих БПЛА. 

Відео оприлюднили бійці у соцмережах.

