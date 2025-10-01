79-та бригада знищила 154 окупантів і понад 100 одиниць техніки на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ДШВ продовжують ліквідовувати ворога та нищити ворожу техніку на Покровському напрямку, східніше н.п. Мирноград.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за вересень підрозділ уразив 154 загарбники, ще 104 - поранено; знищив 2 танки, 2 гармати, 5 одиниць бронетехніки, 5 вантажівок та 96 ворожих БПЛА.
Відео оприлюднили бійці у соцмережах.
