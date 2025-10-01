УКР
Дрони "Птахів Мадяра" ліквідували щонайменше 50 росіян і техніку. ВIДЕО

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точних ударів дронів було ліквідовано щонайменше 50 російських військових, а також знищено дві ворожі автівки та два мотоцикли.

"Здачу на касі видають пілоти 414-ї бригади 'Птахи Мадяра'," - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон ударив по окупанту, який "справляв потребу" в лісосмузі. ВIДЕО 18+

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Шикарне відео від Сил Безпілотних Систем - і результат з є-балами гарний.
01.10.2025 22:40 Відповісти
Хай Бог Козакам помагає! 💙💛
01.10.2025 23:09 Відповісти
На кацапії ( при нагоді) такі відео потрібно крутити
цілодобово , може відпаде охота у орків іхати до України
за рублі смерті 🙁
01.10.2025 23:10 Відповісти
коли вже там на допомогу "птахам Мад'яра" на заході параші, "крилаті дракони сі" підтягнуться на далекому сході парашчини? нафтопереробка всієї параші чекає на удар від сі своєму васалу нижче спини. бульбо***** приготуватись! а то він вже там на пюре зійшов, з радощів, що теж більзін буде продавати *****, не в менших об'ємах чим бітум одній обізяні з дєрьмаковської ж оп-и.
01.10.2025 23:18 Відповісти
 
 