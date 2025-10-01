Дрони "Птахів Мадяра" ліквідували щонайменше 50 росіян і техніку. ВIДЕО

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точних ударів дронів було ліквідовано щонайменше 50 російських військових, а також знищено дві ворожі автівки та два мотоцикли.

"Здачу на касі видають пілоти 414-ї бригади 'Птахи Мадяра'," - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

