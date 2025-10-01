РУС
Дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали не менее 50 россиян и технику. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птихи Мадяра" продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие точных ударов дронов было ликвидировано не менее 50 российских военных, а также уничтожено две вражеские машины и два мотоцикла.

"Сдачу на кассе выдают пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра", - говорится в подписи к обнародованному видео.

армия РФ (20732) уничтожение (8043) дроны (4905) 414 Птахи Мадяра (64)
Шикарне відео від Сил Безпілотних Систем - і результат з є-балами гарний.
01.10.2025 22:40 Ответить
Хай Бог Козакам помагає! 💙💛
01.10.2025 23:09 Ответить
На кацапії ( при нагоді) такі відео потрібно крутити
цілодобово , може відпаде охота у орків іхати до України
за рублі смерті 🙁
01.10.2025 23:10 Ответить
коли вже там на допомогу "птахам Мад'яра" на заході параші, "крилаті дракони сі" підтягнуться на далекому сході парашчини? нафтопереробка всієї параші чекає на удар від сі своєму васалу нижче спини. бульбо***** приготуватись! а то він вже там на пюре зійшов, з радощів, що теж більзін буде продавати *****, не в менших об'ємах чим бітум одній обізяні з дєрьмаковської ж оп-и.
01.10.2025 23:18 Ответить
 
 