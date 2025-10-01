Дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали не менее 50 россиян и технику. ВИДЕО
Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птихи Мадяра" продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие точных ударов дронов было ликвидировано не менее 50 российских военных, а также уничтожено две вражеские машины и два мотоцикла.
"Сдачу на кассе выдают пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра", - говорится в подписи к обнародованному видео.
цілодобово , може відпаде охота у орків іхати до України
за рублі смерті 🙁