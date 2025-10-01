РУС
Украинский дрон ударил по оккупанту, "испражнявшемуся" в лесополосе. ВИДЕО 18+

История с дроном ВСУ, который в кустах поразил оккупанта со спущенными штанами, получила продолжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" показали, что осталось от оккупанта, который пошел "справить нужду", после точного удара украинского БпЛА.

Видео бойцы подписали в своем Telegram-канале как "Ср#ла-мазала".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Топ комментарии
+6
І правильно, бо не можна оркам засирати нашу святу землю.
01.10.2025 20:43
01.10.2025 20:43 Ответить
+3
Чим їх годують, що пердак так розірвало?
01.10.2025 20:43
01.10.2025 20:43 Ответить
+3
Редькой з квасом
01.10.2025 20:46
01.10.2025 20:46 Ответить
Дубль - 2
01.10.2025 20:38
01.10.2025 20:38 Ответить
Гівно до гівна.
01.10.2025 20:50
01.10.2025 20:50 Ответить
Можливо щі прокисли?
01.10.2025 20:50
01.10.2025 20:50 Ответить
Оператор з гумором
01.10.2025 20:49
01.10.2025 20:49 Ответить
Файно! Ні сраки,ні окупанта!
01.10.2025 20:57
01.10.2025 20:57 Ответить
Як казав }{уйло - гдє разлєтаются ашмьоткі жопи рузкава салдата - там раіся.
01.10.2025 20:58
01.10.2025 20:58 Ответить
Парус, порвалі парус
01.10.2025 21:00
01.10.2025 21:00 Ответить
Анус ?
01.10.2025 21:17
01.10.2025 21:17 Ответить
Не можеш срати, не муч жопу.
01.10.2025 21:11
01.10.2025 21:11 Ответить
посрал с детонацией
01.10.2025 21:17
01.10.2025 21:17 Ответить
Так вот ты какой северный олень немецкий крест!
01.10.2025 21:20
01.10.2025 21:20 Ответить
у моєму дитинстві у 70-і у дворі казали - щоб знав, як срати та за кущі триматися. А залишилася купка лайна
01.10.2025 21:27
01.10.2025 21:27 Ответить
 
 