Украинский дрон ударил по оккупанту, "испражнявшемуся" в лесополосе. ВИДЕО 18+

История с дроном ВСУ, который в кустах поразил оккупанта со спущенными штанами, получила продолжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" показали, что осталось от оккупанта, который пошел "справить нужду", после точного удара украинского БпЛА.

Видео бойцы подписали в своем Telegram-канале как "Ср#ла-мазала".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

