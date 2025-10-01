Украинский дрон ударил по оккупанту, "испражнявшемуся" в лесополосе. ВИДЕО 18+
История с дроном ВСУ, который в кустах поразил оккупанта со спущенными штанами, получила продолжение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" показали, что осталось от оккупанта, который пошел "справить нужду", после точного удара украинского БпЛА.
Видео бойцы подписали в своем Telegram-канале как "Ср#ла-мазала".
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+6 Амандрапапупа
показать весь комментарий01.10.2025 20:43 Ответить Ссылка
+3 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий01.10.2025 20:43 Ответить Ссылка
+3 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий01.10.2025 20:46 Ответить Ссылка
