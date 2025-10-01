Український дрон ударив по окупанту, який "справляв потребу" в лісосмузі. ВIДЕО 18+
Історія з дроном ЗСУ, який у кущах уразив окупанта зі спущеними штанами, отримала продовження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" показали, що залишилося від окупанта, який пішов "справити потребу", після точного удару українського БпЛА.
Відео бійці підписали у своєму Telegram-каналі як "Ср#ла-мазала".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
северный оленьнемецкий крест!
хай би таким героєм в дєрєвню повернувся.
Але - востаннє)))))