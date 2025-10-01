УКР
Український дрон ударив по окупанту, який "справляв потребу" в лісосмузі. ВIДЕО 18+

Історія з дроном ЗСУ, який у кущах уразив окупанта зі спущеними штанами, отримала продовження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" показали, що залишилося від окупанта, який пішов "справити потребу", після точного удару українського БпЛА.

Відео бійці підписали у своєму Telegram-каналі як "Ср#ла-мазала".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Український дрон поцілив у квадроцикл з окупантами: "Нога, бл#дь". ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Топ коментарі
+9
І правильно, бо не можна оркам засирати нашу святу землю.
показати весь коментар
01.10.2025 20:43
+7
Чим їх годують, що пердак так розірвало?
показати весь коментар
01.10.2025 20:43
+3
Редькой з квасом
показати весь коментар
01.10.2025 20:46
Дубль - 2
показати весь коментар
01.10.2025 20:38
Гівно до гівна.
показати весь коментар
01.10.2025 20:50
Можливо щі прокисли?
показати весь коментар
01.10.2025 20:50
Оператор з гумором
показати весь коментар
01.10.2025 20:49
чорним, здається
показати весь коментар
01.10.2025 21:29
Файно! Ні сраки,ні окупанта!
показати весь коментар
01.10.2025 20:57
Як казав }{уйло - гдє разлєтаются ашмьоткі жопи рузкава салдата - там раіся.
показати весь коментар
01.10.2025 20:58
Парус, порвалі парус
показати весь коментар
01.10.2025 21:00
Анус ?
показати весь коментар
01.10.2025 21:17
Не можеш срати, не муч жопу.
показати весь коментар
01.10.2025 21:11
посрал с детонацией
показати весь коментар
01.10.2025 21:17
Так вот ты какой северный олень немецкий крест!
показати весь коментар
01.10.2025 21:20
у моєму дитинстві у 70-і у дворі казали - щоб знав, як срати та за кущі триматися. А залишилася купка лайна
показати весь коментар
01.10.2025 21:27
Запор пройшов миттєво )
показати весь коментар
01.10.2025 21:36
А цей рахується як мальчік в трусіках чи бєз трусіков?
показати весь коментар
01.10.2025 21:53
У нас ворог у Чернігові вибиває енергетику, а нас заспокоюють якимось російським обісранцем.
показати весь коментар
01.10.2025 22:06
нажаль, не пережив такого підсрачника.
хай би таким героєм в дєрєвню повернувся.
показати весь коментар
01.10.2025 22:13
Глибоке проникнення))) йому це не вперше)))
Але - востаннє)))))
Але - востаннє)))))
показати весь коментар
01.10.2025 22:14
 
 