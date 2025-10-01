РУС
79-я бригада уничтожила 154 оккупанта и более 100 единиц техники на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса ДШВ продолжают ликвидировать врага и уничтожать вражескую технику на Покровском направлении, восточнее н.п. Мирноград.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за сентябрь подразделение поразило 154 захватчика, еще 104 - ранены; уничтожило 2 танка, 2 орудия, 5 единиц бронетехники, 5 грузовиков и 96 вражеских БПЛА.

Видео обнародовали бойцы в соцсетях.

