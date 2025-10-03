Бійці 412-го полку СБС знищили ворожий "Град" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 412-го полку Nemesis СБС знешкодили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" противника на Запорізькому напрямку. Весь процес від моменту залпу до ліквідації техніки тривав трохи більше півгодини.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Спільно з аеророзвідкою підрозділу Сил оборони, українські бійці відстежили переміщення "Граду" та перехопили його на трасі, не дозволивши противнику втекти.

"Град" вполювати доволі складно. Його робоча дальність ведення вогню складає 15-20 км, а це фактично кілл-зона, де зараз сховати реактивну систему майже нереально. Тож вони виїжджають з дальніх тилових схованок, розміщених у великих населених пунктах, де є швидкісні асфальтовані дороги, щоб зменшити час під'їзду на вогневу позицію. Робота РСЗВ також лімітується 5-7 хвилинами, після залпу вони на повній швидкості повертаються до схованки. Конкретно в цьому випадку аеророзвідка вчасно зафіксувала рух техніки, а бомбер виявився швидшим за противника", - розповів військовослужбовець 412 полку Nemesis з позивним "Артист".

