Бойцы 412-го полка СБС уничтожили вражеский "Град" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 412-го полка Nemesis СБС обезвредили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" противника на Запорожском направлении. Весь процесс от момента залпа до ликвидации техники длился чуть более получаса.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

Совместно с аэроразведкой подразделения Сил обороны, украинские бойцы отследили перемещение "Града" и перехватили его на трассе, не позволив противнику убежать.

"Град" поймать довольно сложно. Его рабочая дальность ведения огня составляет 15-20 км, а это фактически килл-зона, где сейчас спрятать реактивную систему почти нереально. Поэтому они выезжают из дальних тыловых тайников, размещенных в крупных населенных пунктах, где есть скоростные асфальтированные дороги, чтобы уменьшить время подъезда на огневую позицию. Работа РСЗО также лимитируется 5-7 минутами, после залпа они на полной скорости возвращаются к тайнику. Конкретно в этом случае аэроразведка вовремя зафиксировала движение техники, а бомбер оказался быстрее противника", - рассказал военнослужащий 412-го полка Nemesis с позывным "Артист".

