Прем’єр-міністр Нідерландів Схооф прибув до Києва. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який перебуває з візитом у Києві, відвідали Михайлівську площу та вшанували памʼять загиблих українських воїнів.
Про це написав Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній", - зазначив президент.
Це вже другий візит Схоофа до Києва після його призначення премʼєром у липні 2025 року.
