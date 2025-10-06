Прем’єр-міністр Нідерландів Схооф прибув до Києва. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який перебуває з візитом у Києві, відвідали Михайлівську площу та вшанували памʼять загиблих українських воїнів.

Про це написав Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній", - зазначив президент.

Це вже другий візит Схоофа до Києва після його призначення премʼєром у липні 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ