Індієць, завербований росіянами, здався в полон ЗСУ: "Я не хотів воювати, я хотів втекти". ВIДЕО

У полон українським військовим потрапив 22-річний громадянин Індії на ім’я Маджоті. Він погодився служити в російській армії, аби уникнути семирічного ув’язнення.

Про це повідомили у 63 окремій механізованій бригаді, передає Цензор.НЕТ.

За словами полоненого, у Росії він перебував на навчанні, але його засудили "через наркотики". Згодом йому запропонували підписати контракт із армією РФ замість відбування покарання. Маджоті погодився, сподіваючись уникнути тюрми, але вже через три дні на фронті вирішив здатися українським військовим.

Він зазначив, що пройшов лише 16 днів підготовки, а після конфлікту з командиром добровільно підійшов до українських позицій і склав зброю

"Я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю й сказав, що я не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти", - розповів полонений.

Маджоті також заявив, що не бажає повертатися до Росії й просить дозволити йому повернутися на батьківщину, в Індію.

Індія (788) полон (1666)
Так в Індії йому за найманство "світить" тривалий термін, а тюрми в Індії ще те "задоволення".
07.10.2025 12:48 Відповісти
а в кацапії що йому світить за добровільну здачу в полон ?
07.10.2025 13:12 Відповісти
"могут павтарить" й послати знову на нуль
07.10.2025 13:17 Відповісти
або кувалдою по дурнуватій макітрі і відосик запиляти ..........
07.10.2025 13:29 Відповісти
 
 