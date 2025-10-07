Індієць, завербований росіянами, здався в полон ЗСУ: "Я не хотів воювати, я хотів втекти". ВIДЕО

У полон українським військовим потрапив 22-річний громадянин Індії на ім’я Маджоті. Він погодився служити в російській армії, аби уникнути семирічного ув’язнення.

Про це повідомили у 63 окремій механізованій бригаді, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували 50 окупантів, ще 8 захопили у полон в селі Січневе на Дніпропетровщині. ВIДЕО

За словами полоненого, у Росії він перебував на навчанні, але його засудили "через наркотики". Згодом йому запропонували підписати контракт із армією РФ замість відбування покарання. Маджоті погодився, сподіваючись уникнути тюрми, але вже через три дні на фронті вирішив здатися українським військовим.

Він зазначив, що пройшов лише 16 днів підготовки, а після конфлікту з командиром добровільно підійшов до українських позицій і склав зброю.

"Я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю й сказав, що я не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти", - розповів полонений.

Маджоті також заявив, що не бажає повертатися до Росії й просить дозволити йому повернутися на батьківщину, в Індію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ