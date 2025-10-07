На цю зиму підвищень ціни газу для побутових споживачів не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1322-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні і з Премʼєр-міністром України Юлею Свириденко. Вчора на Ставці ми вирішили спрямувати додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові передусім, прикордонні наші області. Все це вже виконується.

Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення – те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є.

Я очікую й на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом", - сказав Зеленський.

