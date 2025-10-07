УКР
На цю зиму підвищень ціни газу для побутових споживачів не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1322-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні і з Премʼєр-міністром України Юлею Свириденко. Вчора на Ставці ми вирішили спрямувати додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові передусім, прикордонні наші області. Все це вже виконується.

Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення – те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є.

Я очікую й на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження значні: Міненерго оцінило наслідки атак РФ на газову інфраструктуру

а газ то буде?
роздєрибанили на захисних спорудах все що могли.
07.10.2025 21:24 Відповісти
Ключове, "на цю зиму не буде", очікуйте весною.
07.10.2025 21:21 Відповісти
Ішак сподівається, що то якось поможе втриматись йому у владі. На нарах біля параші твоє місце, чмо тупориле.
07.10.2025 21:27 Відповісти
500 дронів і 50 ракет одночасно - це реальність, яка давно проґнозувалася, попри "економічні проблеми на росії".

Без симетричної відповіді та кардинального посилення ППО ситуація тільки погіршуватиметься, це теж спроґнозувати не складно.

Але ми, як завжди, втрачали час в очікуванні "призупинки", потужно ввалювали мільярди в "кешбеки" та золоті унітази, ну, і посміювалися з Польщі, куди ж без цього.

"4 мільярди на 1000 годин українського контенту" - туди саме, дуже своєчасна ініціатива.

Може краще 10 зайвих "Фламінго" зробити?

(До речі, де вони?)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZXvnuEh97gVaiW3TUhJXrazmmVEMwgA3wP5QCEg4haIIvQmL7hP2rDg7MsvqDpFVgv5wN8qW6vOV_nJWMMNFQ3zJal1FqgmS4UHLFtvoY54atwjFHfDSqz4exixnuLVI5l48VnkLf-kfKycp3B-f0efjNZjeiVsTVpVNz3PPl09u5Y22nIntj68h-*********&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas



Повний провал захисту енергетичних об'єктів (Сумщина\Чернігівщина) - це і є реалізація "Програми захисту енергетичних об'єктів", ще літом озвучена Шмигалем на посаді міністра оборони, під яку Зеленський\Свириденко обіцяли виділити 1 млрд.?

tZE inform



Палає вся Україна від Запоріжжя до Львова. БПЛА неквапливо та абсолютно безкарно пролітають всю країну та годинами кружляють у пошуках цілей.

По марафону, ми вже навчаємо НАТО, Зеленський робить блекаут у москві й масово виробляє Фламінго на потужностях 95 кварталу.

Остогидло.

Kurt Wootz



"Об'єкти енергетичної інфраструктури матимуть три рівні захисту, - голова правління Укренерго Кудрицький"

Жовтень 2023

https://censor.net/ua/n3449115
07.10.2025 21:22 Відповісти
Так він сам Бог!
07.10.2025 21:32 Відповісти
просто газа нєт! ну ви дєржітєсь! вєчно ваш - зєлічка.
07.10.2025 21:29 Відповісти
Клоун відкрий конституцію і прочитай свої повноваження. Ти премєр містр??? Але ти своє рилце всюди пхаєш там де є піар...
07.10.2025 21:29 Відповісти
За час президентства він її дочитав до останньої сторінки. Тільки обкладинка залишилася. І то тому, що тверда.
07.10.2025 21:42 Відповісти
А ти Володя гарантуєш українцям, що вони будуть отримувати цей газ цілу зиму?
Про ціну він "речь толкає".
Мамкин цінитель!
07.10.2025 21:31 Відповісти
1м3 газу для населення = двом коробкам сірників, це кумедна ціна. Потрібно прирівняти до європейських цін, які заповідали попередники.
07.10.2025 21:38 Відповісти
ану геть
07.10.2025 21:54 Відповісти
07.10.2025 21:42 Відповісти
ура! славься Великий Зе!🙏
07.10.2025 21:50 Відповісти
А що там з мороториєм на піднятя тарифів по комунальним послугам,який ти з переляку об'явив у 2022 році,чи в тебе про вкрасти гроші помню,а про мороторий не помню?
07.10.2025 21:50 Відповісти
Так підняття ціни на газ не буде згідно з мараторієм. Чого зраду гнеш?
07.10.2025 21:54 Відповісти
Ну на світло і на все крім газу підняли ціни.
07.10.2025 22:03 Відповісти
Що таке мараторій, зелений чай? 🤔
07.10.2025 22:12 Відповісти
Краще бути зеленим, ніж таким ДБЛом як ти.😁
07.10.2025 22:16 Відповісти
Вангую, що після чергових виборів ти зелений колір будеш наждаком відчухувати, бо зелиних будуть просто п*здити! 😁
07.10.2025 22:40 Відповісти
Не знаю хто такий мараторій, але наш Лідор не марадьор
07.10.2025 22:17 Відповісти
мабуть таки виборами запахло...
07.10.2025 21:52 Відповісти
а это падло помнит что есть мораторий?
07.10.2025 22:13 Відповісти
Рекомендую зберегти посилання на цю статтю, в середині зими, коли підвищать тарифи на газ, будете тикати цим посиланням зебілам в рило
07.10.2025 22:15 Відповісти
З того що я почув тут один варіант скажуть, що газу не має і піднімуть ціну в декілька разів.
07.10.2025 22:15 Відповісти
 
 