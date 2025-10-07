Пошкодження значні: Міненерго оцінило наслідки атак РФ на газову інфраструктуру
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що наслідки нещодавніх російських атак по газовій інфраструктурі є значними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона зазначила, що точний обсяг пошкоджень стане відомий після завершення розбору завалів та детальної оцінки.
"Зараз важко сказати цифру пошкоджень. Все в процесі відновлення й оцінки, що зможе швидко запрацювати... Тільки-но закінчимо з розбором завалів, будемо мати чітке розуміння, наскільки швидко можемо відновити. Але пошкодження значні", - повідомила Гринчук під час брифінгу у Києві.
За її словами, роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно, фахівці відновлюють постачання і проводять технічну оцінку ушкоджених об’єктів.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Було зафіксовано прямі влучання та руйнування.
Раніше, у ніч на 3 жовтня, росіяни завдали найпотужнішого від початку повномасштабного вторгнення удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" - по Харківщині та Полтавщині ворог випустив 35 ракет і 60 дронів, серед них значна кількість балістичних.
Під ударами також опинилися об’єкти у Львівській та Івано-Франківській областях, де розташовані підземні сховища газу та нафтогазовидобувні активи.
Через атаки на енергетичну інфраструктуру Україна планує збільшити імпорт газу, щоб стабільно пройти осінньо-зимовий сезон. За словами Гринчук, розглядається варіант підвищення обсягу імпорту до третини від раніше запланованого показника.
