Повреждения значительные: Минэнерго оценило последствия атак РФ на газовую инфраструктуру

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что последствия недавних российских атак по газовой инфраструктуре являются значительными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она отметила, что точный объем повреждений станет известен после завершения разбора завалов и детальной оценки.

"Сейчас трудно сказать цифру повреждений. Все в процессе восстановления и оценки, что сможет быстро заработать... Как только закончим с разбором завалов, будем иметь четкое понимание, насколько быстро можем восстановить. Но повреждения значительные", - сообщила Гринчук во время брифинга в Киеве.

По ее словам, работы по ликвидации последствий продолжаются непрерывно, специалисты восстанавливают снабжение и проводят техническую оценку поврежденных объектов.

Напомним, в ночь на 5 октября Россия осуществила очередную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины". Были зафиксированы прямые попадания и разрушения.

Ранее, в ночь на 3 октября, россияне нанесли мощнейший с начала полномасштабного вторжения удар по газодобывающим активам Группы "Нафтогаз" - по Харьковщине и Полтавщине враг выпустил 35 ракет и 60 дронов, среди них значительное количество баллистических.

Под ударами также оказались объекты во Львовской и Ивано-Франковской областях, где расположены подземные хранилища газа и нефтегазодобывающие активы.

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украина планирует увеличить импорт газа, чтобы стабильно пройти осенне-зимний сезон. По словам Гринчук, рассматривается вариант повышения объема импорта до трети от ранее запланированного показателя.

