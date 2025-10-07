Повышения цены газа для бытовых потребителей на эту зиму не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1322-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня и с премьер-министром Украины Юлей Свириденко. Вчера на Ставке мы решили направить дополнительные финансы, дополнительное оборудование в области, которые в этом нуждаются. Это именно прифронтовые прежде всего, приграничные наши области. Все это уже выполняется.

Также на эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей, повышений цены газа не будет. Также надо уже сейчас прорабатывать полностью, как в следующем году вырастут зарплаты учителей, другие социальные решения - то, что уже принято, должно быть учтено в государственном бюджете и в конкретной деятельности правительства. Ресурсы для этого есть.

Я ожидаю и более детальной, более основательной работы наших чиновников с нашими людьми, которые потеряли дом из-за войны, которые вынуждены были переехать. Нужны более ощутимые механизмы правительственной поддержки ВПЛ. По таким вопросам будет доклад в ближайшее время", - сказал Зеленский.

