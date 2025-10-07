На цю зиму підвищень ціни газу для побутових споживачів не буде, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1322-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив сьогодні і з Премʼєр-міністром України Юлею Свириденко. Вчора на Ставці ми вирішили спрямувати додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові передусім, прикордонні наші області. Все це вже виконується.
Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення – те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є.
Я очікую й на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом", - сказав Зеленський.
Без симетричної відповіді та кардинального посилення ППО ситуація тільки погіршуватиметься, це теж спроґнозувати не складно.
Але ми, як завжди, втрачали час в очікуванні "призупинки", потужно ввалювали мільярди в "кешбеки" та золоті унітази, ну, і посміювалися з Польщі, куди ж без цього.
"4 мільярди на 1000 годин українського контенту" - туди саме, дуже своєчасна ініціатива.
Може краще 10 зайвих "Фламінго" зробити?
(До речі, де вони?)
Повний провал захисту енергетичних об'єктів (Сумщина\Чернігівщина) - це і є реалізація "Програми захисту енергетичних об'єктів", ще літом озвучена Шмигалем на посаді міністра оборони, під яку Зеленський\Свириденко обіцяли виділити 1 млрд.?
tZE inform
Палає вся Україна від Запоріжжя до Львова. БПЛА неквапливо та абсолютно безкарно пролітають всю країну та годинами кружляють у пошуках цілей.
По марафону, ми вже навчаємо НАТО, Зеленський робить блекаут у москві й масово виробляє Фламінго на потужностях 95 кварталу.
Остогидло.
Kurt Wootz
"Об'єкти енергетичної інфраструктури матимуть три рівні захисту, - голова правління Укренерго Кудрицький"
Жовтень 2023
🤮
роздєрибанили на захисних спорудах все що могли.
Про ціну він "речь толкає".
Мамкин цінитель!
хіба вам ще не пояснили ?
І місяць убіжить за небосхил,
Владімір Алєксандравічь Зєлєнін
Встає, щоб освітити фронт і тил.
Йому птахи співають свої оди,
Хоч дехто каже: півні - не птахи.
Незламний і потужний воєвода,
Що жрав мівіну за твої гріхи.
Інформаційне управління
Опубліковано 19 серпня 2022, о 16:52-------а до чого цей виступ? що це за бред?
Ціну на газ не підвищать. Сам Зе сказав.
Що іще зебілушкам треба окрім вечірнього відосика, портрета перзеденського і його твердого слова. Країна мрій.....ть