РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8426 посетителей онлайн
Новости Обращение Зеленского
829 26

Повышения цены газа для бытовых потребителей на эту зиму не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1322-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня и с премьер-министром Украины Юлей Свириденко. Вчера на Ставке мы решили направить дополнительные финансы, дополнительное оборудование в области, которые в этом нуждаются. Это именно прифронтовые прежде всего, приграничные наши области. Все это уже выполняется.

Также на эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей, повышений цены газа не будет. Также надо уже сейчас прорабатывать полностью, как в следующем году вырастут зарплаты учителей, другие социальные решения - то, что уже принято, должно быть учтено в государственном бюджете и в конкретной деятельности правительства. Ресурсы для этого есть.

Я ожидаю и более детальной, более основательной работы наших чиновников с нашими людьми, которые потеряли дом из-за войны, которые вынуждены были переехать. Нужны более ощутимые механизмы правительственной поддержки ВПЛ. По таким вопросам будет доклад в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждения значительные: Минэнерго оценило последствия атак РФ на газовую инфраструктуру

Автор: 

Газ (10282) Зеленский Владимир (22176) Тарифы на газ (352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
а газ то буде?
роздєрибанили на захисних спорудах все що могли.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:24 Ответить
+4
Ключове, "на цю зиму не буде", очікуйте весною.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:21 Ответить
+3
Ішак сподівається, що то якось поможе втриматись йому у владі. На нарах біля параші твоє місце, чмо тупориле.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключове, "на цю зиму не буде", очікуйте весною.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:21 Ответить
500 дронів і 50 ракет одночасно - це реальність, яка давно проґнозувалася, попри "економічні проблеми на росії".

Без симетричної відповіді та кардинального посилення ППО ситуація тільки погіршуватиметься, це теж спроґнозувати не складно.

Але ми, як завжди, втрачали час в очікуванні "призупинки", потужно ввалювали мільярди в "кешбеки" та золоті унітази, ну, і посміювалися з Польщі, куди ж без цього.

"4 мільярди на 1000 годин українського контенту" - туди саме, дуже своєчасна ініціатива.

Може краще 10 зайвих "Фламінго" зробити?

(До речі, де вони?)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZXvnuEh97gVaiW3TUhJXrazmmVEMwgA3wP5QCEg4haIIvQmL7hP2rDg7MsvqDpFVgv5wN8qW6vOV_nJWMMNFQ3zJal1FqgmS4UHLFtvoY54atwjFHfDSqz4exixnuLVI5l48VnkLf-kfKycp3B-f0efjNZjeiVsTVpVNz3PPl09u5Y22nIntj68h-*********&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas



Повний провал захисту енергетичних об'єктів (Сумщина\Чернігівщина) - це і є реалізація "Програми захисту енергетичних об'єктів", ще літом озвучена Шмигалем на посаді міністра оборони, під яку Зеленський\Свириденко обіцяли виділити 1 млрд.?

tZE inform



Палає вся Україна від Запоріжжя до Львова. БПЛА неквапливо та абсолютно безкарно пролітають всю країну та годинами кружляють у пошуках цілей.

По марафону, ми вже навчаємо НАТО, Зеленський робить блекаут у москві й масово виробляє Фламінго на потужностях 95 кварталу.

Остогидло.

Kurt Wootz



"Об'єкти енергетичної інфраструктури матимуть три рівні захисту, - голова правління Укренерго Кудрицький"

Жовтень 2023

https://censor.net/ua/n3449115
показать весь комментарий
07.10.2025 21:22 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 21:21 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 21:31 Ответить
Так він сам Бог!
показать весь комментарий
07.10.2025 21:32 Ответить
а газ то буде?
роздєрибанили на захисних спорудах все що могли.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:24 Ответить
Ішак сподівається, що то якось поможе втриматись йому у владі. На нарах біля параші твоє місце, чмо тупориле.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:27 Ответить
просто газа нєт! ну ви дєржітєсь! вєчно ваш - зєлічка.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:29 Ответить
Клоун відкрий конституцію і прочитай свої повноваження. Ти премєр містр??? Але ти своє рилце всюди пхаєш там де є піар...
показать весь комментарий
07.10.2025 21:29 Ответить
За час президентства він її дочитав до останньої сторінки. Тільки обкладинка залишилася. І то тому, що тверда.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:42 Ответить
А ти Володя гарантуєш українцям, що вони будуть отримувати цей газ цілу зиму?
Про ціну він "речь толкає".
Мамкин цінитель!
показать весь комментарий
07.10.2025 21:31 Ответить
1м3 газу для населення = двом коробкам сірників, це кумедна ціна. Потрібно прирівняти до європейських цін, які заповідали попередники.
показать весь комментарий
07.10.2025 21:38 Ответить
ану геть
показать весь комментарий
07.10.2025 21:54 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 21:42 Ответить
ура! славься Великий Зе!🙏
показать весь комментарий
07.10.2025 21:50 Ответить
А що там з мороториєм на піднятя тарифів по комунальним послугам,який ти з переляку об'явив у 2022 році,чи в тебе про вкрасти гроші помню,а про мороторий не помню?
показать весь комментарий
07.10.2025 21:50 Ответить
Так підняття ціни на газ не буде згідно з мараторієм. Чого зраду гнеш?
показать весь комментарий
07.10.2025 21:54 Ответить
Ну на світло і на все крім газу підняли ціни.
показать весь комментарий
07.10.2025 22:03 Ответить
Що таке мараторій, зелений чай? 🤔
показать весь комментарий
07.10.2025 22:12 Ответить
Краще бути зеленим, ніж таким ДБЛом як ти.😁
показать весь комментарий
07.10.2025 22:16 Ответить
Вангую, що після чергових виборів ти зелений колір будеш наждаком відчухувати, бо зелиних будуть просто п*здити! 😁
показать весь комментарий
07.10.2025 22:40 Ответить
Не знаю хто такий мараторій, але наш Лідор не марадьор
показать весь комментарий
07.10.2025 22:17 Ответить
мабуть таки виборами запахло...
показать весь комментарий
07.10.2025 21:52 Ответить
а это падло помнит что есть мораторий?
показать весь комментарий
07.10.2025 22:13 Ответить
Рекомендую зберегти посилання на цю статтю, в середині зими, коли підвищать тарифи на газ, будете тикати цим посиланням зебілам в рило
показать весь комментарий
07.10.2025 22:15 Ответить
З того що я почув тут один варіант скажуть, що газу не має і піднімуть ціну в декілька разів.
показать весь комментарий
07.10.2025 22:15 Ответить
 
 