Повышения цены газа для бытовых потребителей на эту зиму не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1322-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня и с премьер-министром Украины Юлей Свириденко. Вчера на Ставке мы решили направить дополнительные финансы, дополнительное оборудование в области, которые в этом нуждаются. Это именно прифронтовые прежде всего, приграничные наши области. Все это уже выполняется.
Также на эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей, повышений цены газа не будет. Также надо уже сейчас прорабатывать полностью, как в следующем году вырастут зарплаты учителей, другие социальные решения - то, что уже принято, должно быть учтено в государственном бюджете и в конкретной деятельности правительства. Ресурсы для этого есть.
Я ожидаю и более детальной, более основательной работы наших чиновников с нашими людьми, которые потеряли дом из-за войны, которые вынуждены были переехать. Нужны более ощутимые механизмы правительственной поддержки ВПЛ. По таким вопросам будет доклад в ближайшее время", - сказал Зеленский.
Без симетричної відповіді та кардинального посилення ППО ситуація тільки погіршуватиметься, це теж спроґнозувати не складно.
Але ми, як завжди, втрачали час в очікуванні "призупинки", потужно ввалювали мільярди в "кешбеки" та золоті унітази, ну, і посміювалися з Польщі, куди ж без цього.
"4 мільярди на 1000 годин українського контенту" - туди саме, дуже своєчасна ініціатива.
Може краще 10 зайвих "Фламінго" зробити?
(До речі, де вони?)
Valeriy Prozapas
Повний провал захисту енергетичних об'єктів (Сумщина\Чернігівщина) - це і є реалізація "Програми захисту енергетичних об'єктів", ще літом озвучена Шмигалем на посаді міністра оборони, під яку Зеленський\Свириденко обіцяли виділити 1 млрд.?
tZE inform
Палає вся Україна від Запоріжжя до Львова. БПЛА неквапливо та абсолютно безкарно пролітають всю країну та годинами кружляють у пошуках цілей.
По марафону, ми вже навчаємо НАТО, Зеленський робить блекаут у москві й масово виробляє Фламінго на потужностях 95 кварталу.
Остогидло.
Kurt Wootz
"Об'єкти енергетичної інфраструктури матимуть три рівні захисту, - голова правління Укренерго Кудрицький"
Жовтень 2023
https://censor.net/ua/n3449115
роздєрибанили на захисних спорудах все що могли.
Про ціну він "речь толкає".
Мамкин цінитель!