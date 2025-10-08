Вимагав хабарі за повернення бійців із СЗЧ: судитимуть військовослужбовця із частини на Миколаївщині, - ДБР. ВIДЕО
Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї із частин на Миколаївщині, який вимагав гроші від побратимів за "допомогу" у поверненні на службу після самовільного залишення частини. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
У ДБР нагадали, що до 30 серпня 2025 року в Україні діяв закон, що дозволяв добровільне повернення військових, які самовільно залишили частину. ДБР спільно з іншими правоохоронними органами та Військовою службою правопорядку забезпечило прозорий і безпечний механізм реалізації цього процесу.
Утім, один із військовослужбовців частини, відповідальний за кадрову роботу, вирішив використати ситуацію для власного збагачення. Він пропонував бійцям, які перебували у статусі СЗЧ, "сприяти" поверненню до військової частини за 3 тисячі доларів. До "пакету послуг" він додавав обіцянку призначення на тилову посаду, не пов’язану з бойовими діями.
У червні 2025 року правоохоронці затримали фігуранта під час отримання другої частини хабаря. Військовослужбовець обвинувачується в обіцянці здійснити вплив та отриманні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
